V Jablonci ukázali, jak může vypadat lávka vedoucí na nový terminál

Terminál má vyrůst mezi roky 2020 a 2022 a bude sloužit mimo jiné jako konečná tramvaje poté, co se trať z Liberce prodlouží až do dolního centra města.

Návrhy na vzhled lávky vzešly od pětice studentů posledního ročníku oboru architektury a stavitelství z Fakulty stavitelství Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze.

„Chceme zjednodušit dostupnost zastávky, která je o patnáct metrů výše než je ulice Kamenná a v současné době k ní vede schodiště z ulice 5. května. A protože s katedrou architektury jsme začali spolupracovat už na ideovém návrhu budoucího dopravního terminálu, zadání lávky bylo jen logické pokračování spolupráce,“ uvedl náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Podle Václava Dvořáka z ČVUT studenti měli zcela volnou ruku. „Nekladli jsme jim žádné limity, materiálové ani finanční. Jediným požadavkem byl nějaký moment, nějaký vtip, jak do města citlivě vstoupit a nevystavět tu monstrum,“ řekl Dvořák.

Lávky nejsou zastřešené

Ani jednu ze čtrnácti lávek studenti neschovali pod střechu. Zimní údržbu má podle nich nahradit elektrické vytápění, vstup lidem s hendikepem umožní výtahy.

„Elektrické vysoušení odstraní sníh i ledovku a finanční náklady vychází lépe než údržba zastřešené lávky,“ sdělil Dvořák.

Například student Josef Černý propojil zadaná místa dvěma lávkami a jako hlavní osu obou lávek a těžiště celého území navrhl schodišťovou věž s výtahem.

„Mezi centrem a zastávkou je velmi vysoký výškový rozdíl a přišlo mi hloupé to spojovat jednou linií. Lávka by byla v místě terminálu v obrovské výšce a nepůsobilo by to na lidi dobře. Využil jsem tedy věže k rozdělení lávek do dvou výškových úrovní. Jedna lávka je ve výšce 4,9 metrů a druhá ve výšce 12,9 metrů. Ve věži je jak schodiště, tak výtah a umožňuje lidem pohodlné překonání velkých výškových rozdílů,“ vysvětlil ve svém návrhu Černý.

Ani jeden z návrhů studentů není definitivní podobou lávky. Podle náměstka Pletichy jde spíše o inspiraci pro architekta, který vzejde z veřejné soutěže a finální podobu navrhne.

Nemusí to vypadat jako monstrum, uvedl náměstek

„Chtěli jsme zastupitelům i obyvatelům Jablonce ukázat, že lávka nemusí vypadat jako betonové monstrum jako je magistrála či Nuselský most v Praze, že to může být také pěkná, nápaditá, subtilní věc, co krásně zapadne do našeho města. Jde o jakési nastartování diskuze, inspiraci,“ poznamenal Pleticha.

Pleticha ocenil zejména čtyři návrhy. „Líbil se mi nápad se stromy, pak taková ta lávka ala Porto s oblouky jak z devatenáctého století, pak zajímavá konstrukce v podobě jakési šroubovice DNA či dřevěná lávka s lavičkou,“ přiznal Pleticha.

„V každém návrhu bylo něco originálního, geniálního, ale zároveň i něco, co by šlo špatně do praxe. Musí se například počítat s tím, že tady třeba napadne sníh jako teď, že pod lávkou vede silnice a podobně,“ dodal Lukáš Pleticha.

Radnice nyní pracuje na vyhlášení soutěže o návrh na finální podobu lávky. Náklady na dopravní terminál s parkovištěm pro zhruba 200 vozů a lávku město odhaduje na 200 až 250 milionů korun. Žádost o dotaci by měla radnice podat v první polovině roku 2019.