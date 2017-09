Raspenava dostala pokutu za neprůhledné losování firmy na opravu silnic

„Zadavatel, tedy město Raspenava, se dopustil správního deliktu, když nedodržel postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách. Bezprostředně před zahájením losování nebyla na místě umožněna zájemcům o účast v užším řízení kontrola elektronického losovacího zařízení, která by umožňovala objektivně posoudit, zda losování probíhá či proběhne zákonným, to znamená transparentním způsobem. Přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ uvedl Jiří Chýle, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Mohl být vylosován jiný okruh zájemců

Podle něj tak nelze zcela vyloučit, že mohl být vylosován jiný okruh zájemců, kteří mohli podat ekonomicky výhodnější nabídky. Rovněž nelze vyloučit ani to, že se vylosované firmy nesnažily podat co nejnižší nabídku, protože vzhledem k neprůhlednému losování existovala už dopředu možnost, že se do užšího výběru dostanou.

Původně mělo o zakázku v hodnotě více než 180 milionů korun zájem třiadvacet firem, losováním jejich počet město zúžilo na pět. V červnu 2012 pak podepsalo smlouvu s vítěznou firmou Syner, která vodou zničené silnice nakonec opravila.

Losování napadla společnost Skanska

Transparentnost losování napadla společnost Skanska. Nejdříve ale antimonopolní úřad neshledal žádné pochybení, proti jeho závěru ale podala Skanska žalobu ke krajskému soudu, ten jí dal za pravdu a zrušil původní rozhodnutí ÚOHS.

Od té doby si antimonopolní úřad přehazoval případ se soudy, až nakonec letos koncem srpna vydal ÚOHS konečný verdikt.

Proti pokutě je možné podat rozklad k předsedovi úřadu. Zda možnosti využije, ještě starosta Raspenavy Pavel Lžičař neví.

„Budeme to projednávat na zastupitelstvu. Jako nejpravděpodobnější se ale jeví verze, že patnáct tisíc korun zaplatíme. A pak budeme zřejmě peníze vymáhat po tom, kdo pro nás losování zajišťoval,“ upozornil starosta.

Podle něj je i z rozsudku patrné, že vznikla chyba, s níž se nedalo nic moc dělat, a sankce je tak víceméně symbolická. Mohla být až do výše pěti procent z celkové ceny zakázky, což by znamenalo 840 tisíc korun. Starosta zdůraznil, že vina ani neleží na straně města. Prošetřování zakázky navíc stavbu silnic zpozdilo o rok a půl.

„Na základě doporučení jsme využili služeb společnosti Allowance, která nám zařizovala těch výběrových řízení v době po povodních více,“ zmínil Lžičař.

Syner se objevil i při karlovarské losovačce

Firma Allowance se specializovala hlavně na zakázky financované z Operačního programu Životního prostředí. Používala při nich zařízení firmy Ve-Zak, které v souvislosti s kauzou Davida Ratha vyšetřovala policie.

K verdiktu antimonopolního úřadu se společnost S Group Holding, do níž patří firma Syner, jež zakázku před lety vyhrála, nechtěla vyjadřovat.

„Dotazy týkající se výběrového řízení směřujte na zadavatele zakázky,“ odpověděl Ondřej Paclt, mluvčí společnosti.

Výběrové řízení v Raspenavě přitom není jediné podezřelé, v němž jméno firmy Syner v minulosti figurovalo. Objevilo se i při takzvané karlovarské losovačce, kdy se z původně šestnácti uchazečů o stavbu sportovní haly za více než miliardu korun vybíralo pět.

Na televizním záznamu, který se dostal na veřejnost, bylo patrné, že losování pozdějšího vítěze, kterým se stalo sdružení firem Syner, Baustav a Metrostav, z osudí trvalo nápadně dlouho. Losující tvrdil, že lístky jsou slepené a nemůže je proto v osudí oddělit.

I v tomto případě jako viníka označil antimonopolní úřad karlovarskou radnici. Město muselo zaplatit půlmilionovou pokutu za zmanipulovanou soutěž (psali jsme zde).