Ostudný dům zmizí z Tanvaldu, město uvažuje o demolici

„Je to víceméně vstupní brána do města, do Jizerských hor. Dům je na frekventovaném místě, na jeho neutěšený stav poukazují nejen sousedé a místní, ale i návštěvníci města. Majitelé a nájemníci ho nechali dojít do takového stavu, že se v něm už nedá bydlet,“ říká tanvaldský místostarosta Antonín Bělonožník.

Pohled do interiéru domu mu dává za pravdu. Temné chodby, vytrhané dráty elektrického vedení, pokoje s hromadou pneumatik, kuchyně s rozsekanou linkou, hromada dlažebních kostek, obaly, o nichž se již nedá zjistit, co skrývaly, dětské panenky bez hlav a rukou...

Před časem tu žilo kolem 35 lidí. Dnes v přízemí poslední rodina.

„Odjíždíme v pátek. Bydlel jsem tu pět let, před tím pět let v Kořenově a ještě dříve osm let v Rokytnici. Teď půjdu asi do Jablonce,“ svěřuje se pětačtyřicetiletý Rom. Tvrdí, že je původem z Maďarska a jeho přítelkyně z Rokytnice.

Většina obyvatel domu hrůzy se již odstěhovala. „Podmínkou koupě bylo to, že ke dni podpisu smlouvy mezi městem a majitelem bude objekt bez nájemníků. Nevíme přesně, kam odcházejí, ale snažili jsme se jim pomoci s hledáním nového bydlení. Zůstanou zřejmě v rámci kraje, přestěhují se do okolí,“ doplňuje místostarosta.

Místo domu hobbymarket

Dosavadním vlastníkem domu je pražská firma Rial. Radnice ho od ní vykupuje za 3,8 milionů korun. A dost výrazně koketuje s jeho demolicí.

„Zatím to není definitivní, ale necháváme si zpracovat projekt na demolici. V září na jednání zastupitelstva rozhodneme, zda uvolníme částku na jeho zbourání. Pokud ano, předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít do konce tohoto roku,“ prozrazuje Bělonožník.

Ale co bude dál? Podle Bělonožníka jde o strategický pozemek.

„Je ještě opravdu brzo něco předjímat, ale v minulosti tu již byly jisté záměry, třeba vystavět tady hobbymarket. Územní plán by tomu nebránil. Ale je to brzo a záleželo by na investorovi. Zatím žádný na obzoru není,“ dodává místostarosta.

Dům čeká tedy zřejmě stejný osud jako potkal dům vedle. Nikdo mu v Tanvaldu neřekl jinak než Titanik. Ten radnice nechala „potopit“ v roce 2006. I zde žili sociálně vyloučení.