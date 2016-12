Taxíky v barvách VB se nelíbí konkurenci. Řidičům vyhrožují

Taxíky Vi3 jezdí v obou největších městech Libereckého kraje od konce října. Jednotnou cenou za přepravu po městě drtí konkurenci. Ta službu označuje za podvodnou, majitelé „esenbáckých“ droček ale oponují, že minimalizací nákladů se dá jezdit takhle levně.

„Máme ekonomická auta Fabie na plyn. Nemusíme si platit štafl. Ujetý kilometr nás vyjde na korunu padesát, takže pod náklady určitě nejezdíme. Zavedené taxislužby mají často luxusní auta s vysokou spotřebou a ještě si platí drahé stání. Jejich druh práce je čekat tři hodiny na zákazníka a pak ho odvézt. My jezdíme jen na objednávku a nezastavíme se,“ hájí službu Lukáš Valko, spolumajitel pražské firmy Original Zone, která žlutobílé taxíky provozuje. V Liberci a Jablonci jich má 14, firma ale působí ještě v Pardubicích a Havířově. V plánu má expandovat i do dalších měst.

Podezřelý byznys a švindl, zlobí se konkurent

Cenami pod sto korun za odvoz po Liberci firma naštvala ostatní taxikáře. Ti účtují zpravidla cenu za kilometr, která se tak v přepočtu stává více než dvakrát tak drahou, než u Vi3. Při cestě mimo katastr Liberce přitom i Vi3 mají pevnou taxu 19 korun, i ta je o deset korun za kilometr levnější než většina taxislužeb.

„Podle mě je to dumpingová cena. Nevím, v čem mají započítaný pneuservis, opravy vozů, pojištění a školení řidičů. Za tak nízké ceny se jezdit nedá. Je to podezřelý byznys a věřím, že zákazníci tenhle švindl brzy prohlédnou a odvrátí se od nich,“ zlobí se Jiří Kupilík, majitel Profi Taxi, které v Liberci působí 10 let.

Shodně mluví i další taxikáři. Jan Matoušek z Presto Taxi soudí, že cenová politika Vi3 má jen nalákat nové zákazníky za cenu snížení kvality přepravy. „Já mám například mercedes třídy E, jsem schopen vůz přistavit okamžitě. Oni mají fabie a na přistavení se čeká třeba hodinu, protože nestíhají. Prostě cílí na nízkopříjmové skupiny lidí, protože pro vysokoškoláka může být 89 nebo 130 korun už znatelný rozdíl,“ zamýšlí se taxikář.

Taxislužba cílí na studenty

S tím souhlasí i představitelé Vi3 taxi. „My oslovujeme jinou klientelu než oni. Hlavně studenty a lidi, co doposud taxíkem vůbec nejezdili,“ vysvětluje Valko.

Nenávist mezi taxikáři už došla tak daleko, že žlutobílé taxíky se staly terčem útoků. Policie v Jablonci nad Nisou musela řešit propíchané pneumatiky, kameny vražené na čelní skla i výhrůžky. „Ty lidi známe, máme je na palubních kamerách. Jde o pořád ty stejné jedince. Našemu kolegovi v Jablonci vyhrožovali zabitím, což řešila tamní kriminálka. Od té doby je trochu pokoj. Naštěstí se ale většina konkurence chová vůči nám slušně,“ připustil Valko.

Nelibost konkurence poznal i Adam Hromada, taxikář Vi3. „Vezl jsem klienta po Jablonci. Konkurenční taxík na mně byl nalepený a celou cestu mě sledoval. Snažil se mě blokovat a omezovat mě. Klientovi to bylo nepříjemné, bál se. Bylo to jasné zastrašování,“ svěřil se taxikář.

Taxíky Vi3 musí čelit i dezinformační kampani na sociálních sítích, kde se o jejich službách píše se záměrným despektem a lživě. Například, že 89 korun po městě musí platit každý pasažér v autě a že řidiči nemají zkoušky z libereckého místopisu. Ty přitom liberecká vyhláška nařizuje.

Adam Hromada je skládal 14 měsíců, jak byly těžké. Denně najezdí po Liberci i 500 kilometrů, průměrně zvládne 35 jízd. Nejčastěji vozí studenty od nádraží na koleje do Harcova, důchodce do Kauflandu a Lidlu nebo do nemocnice a zaměstnance do firem v průmyslových zónách.