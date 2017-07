Skvělá paní na hlídání. Bere padesát na hodinu a ještě učí smeče

Na šesti antukových kurtech dělá od pondělí do pátku druhý letošní kemp pro kluky a holky od pěti do patnácti let. Za červenec a srpen jich Start uspořádá celkem pět.

„Na každé příměstské soustředění přihlásí rodiče kolem dvaceti pěti dětí. Kluci a holky jsou tak půl na půl,“ říká Tomáš Ježek, trenér a člen výboru Startu.

„Chodí k nám děti, co hrají tenis závodně, ale také úplní začátečníci. I je naučíme základní údery - forhend, bekhend, volej, smeč. Za rok sice hodně zapomenou, ale když se k nám vrátí potřetí nebo počtvrté, předvádějí tenis, na který se dá koukat. “

Děti stráví na kempu přes 40 hodin

Start si účtuje za pětidenní soustředění 2100 korun a šest trenérů se o děti postará přibližně od tři čtvrtě na osm ráno do čtyř odpoledne. Děti stráví na kempu přes 40 hodin, a za jednu hodinu rodiče zaplatí cenu, jež odpovídá přibližně dvěma čepovaným pivům.

„Na tenisové soustředění jsem dala oba kluky, abych si o prázdninách od dětí odpočinula alespoň jeden týden. Ale mnoho rodičů si příměstské kempy vybírá, poněvadž musí do práce a chybí jim babička na hlídání,“ podotýká Marcela Mrázková, učitelka z Liberce.

„V krásném areálu ve Studánce se našim klukům líbí a jsou na nich vidět pokroky. Nejvíc je sice baví fotbal, ale tenis je i ženský sport, takže si ho užívá celá naše rodina.“ Celý den by ale děti na kempu nevydržely hrát jen tenis. „Asi by jim upadla ruka.“ upozorňuje Ježek.

„Ráno děláme hodinu rozcvičku a atletiku. Odpoledne hrajeme asi hodinu fotbal, ping-pong nebo vybíjenou.“ Při tenisovém tréninku se děti dělí podle výkonnosti do šesti skupin. Na dokreslenou, v šesti koších na ně čeká 420 míčků.

Děti se hlásí do klubu

„Někoho tenis na příměstském soustředění chytí tak, že se přihlásí do našeho klubu a začne hrát závodně,“ uvádí Ježek. „Ve Startu je teď třicet pět dětí a šedesát dospělých členů.“

Příměstská soustředění představují podle Ježka cestu, jak dostat k tenisu nejenom děti, ale také jejich rodiče. „Naše kurty pronajímáme i veřejnosti. Například o víkendu chceme za hodinu sto korun, což považujeme za slušnou cenu,“ konstatuje Ježek.

„Přesto rok od roku ubývá lidí, kteří k nám chodí hrát. V Liberci nejsme výjimkou, podobný pokles zájmu se projevuje například v Rochlici. Těžko říci proč. Možná lidem chybí čas kvůli práci, další jsou možná pohodlní a nechce se jim. Přitom si člověk při tenisu krásně vyčistí hlavu. Je pestřejší než badminton a squash.“

Děti ze Startu hrají krajské soutěže. Dospělé áčko pak severočeskou první divizi s družstvy z Libereckého a Ústeckého kraje.