Kvůli tramvaji zkrachujeme, bojí se podnikatelé v centru Jablonce

Kritika smíšená se strachem zaznívá v hlasech většiny podnikatelů a obchodníků, kteří mají své provozovny v Soukenné ulici a v okolí Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou.

Právě tudy mají totiž za pár let vést koleje, které vrátí tramvaj z Liberce do centra města. Místní se bojí, že kvůli stavbě trati jim sem přestanou chodit zákazníci a někteří hovoří i o tom, že kvůli tomu se svojí živností skončí úplně.

Podnikatel: Oblast bude mrtvá

Například Martin Moc, provozovatel kavárny Hugo v Soukenné ulici, je přesvědčen, že tramvaj v centru Jablonce zcela zlikviduje nejen místní podnikatele, ale vyžene i lidi z této části města.

„Pokud se to tady bude nějaké dva roky stavět, nikdo sem za námi nepřijde a tahle oblast bude mrtvá. To není žádná spekulace, podobnou situaci jsme zažili, když se tu před lety rekonstruovalo Dolní náměstí a také Soukenná ulice. Já už teď vím, že budu muset zavřít. Pak ale nevím, co bude, až trať postaví, zaměstnance budu muset propustit, mezitím odejdou jinam. Zkrátka pro nás je prodloužení tramvaje do centra města likvidační,“ domnívá se Moc.

Tramvaj by radši viděli na bulváru 5. května

Ten nedávno obcházel ostatní podnikatele v okolí s dotazníkem, ve kterém se ptal, co si o stavbě tramvajové trati myslí a jak na ní budou reagovat.

„Snad kromě jednoho se všichni svorně shodli na tom, že jsou proti stavbě trati a že to pro ně bude boj o holé bytí,“ dodal Martin Moc.

Podle něj podnikatelé nechtějí bránit rozvoji města, ale tramvaj by bylo vhodnější vést směrem k autobusovému nádraží po bulváru na ulici 5. května. I tahle varianta byla původně na stole, ale jablonečtí zastupitelé zvolili trasu přes Soukennou ulici a Dolní náměstí.

„Víte, každý chce podnikat na nějakém atraktivním místě, třeba u přehrady. Pak jsou ale místa jako je právě dolní centrum Jablonce, která nejsou tak zajímavá a vy musíte dělat něco tak zajímavého, abyste sem lidi dostali. Ať jde o dobré pekařství nebo právě kavárny. Nyní je trend kaváren a pražíren, v tomhle Jablonec trochu zaspal oproti třeba Turnovu či Liberci. Takže čím více nás tu bude, tím lépe a lidé sem přijdou a bude tady zase život, rušno. Jenže když lidem řeknete, že se tady dva roky bude kopat a pak tady bude jezdit tramvaj, nikoho sem nedostanete,“ upozorňuje kavárník.

„Tramvaj nám nic pozitivního nepřinese“

S Mocem souhlasí i Martin Zemánek, provozovatel optiky ve stejné ulici. „Zablokování ulice po dobu stavby tramvaje bude pro nás strašně nepříjemné, nebude tu pořádně kde zaparkovat, nastanou problémy se zásobováním, nepřijdou za námi lidé. Tramvaj nám rozhodně nic pozitivního nepřinese,“ říká Zemánek.

„Zákazníci za vámi musí dojít a to bude problém v době, kdy každý chce všude dojet autem. V Jablonci je navíc nějakých osm optik a než se přes nějakou stavbu štrachat ke mně, půjdou lidé jinam. Jablonec rozhodně není moc příjemné místo pro podnikání.“

Vedení města: Tramvaj zvýší počet lidí

Vedení radnice vzkazuje, že si uvědomuje komplikace, které budou mít podnikatele a majitele domů zejména v Soukenné ulici, ale též říká, že prodloužení tramvaje bude mít na ně v budoucnu pozitivní dopad.

„Z dlouhodobého hlediska bude mít vedení tramvajové trati dolním centrem města pozitivní dopad do okolí. Zvýšený pohyb lidí, umístění zastávky a terminál přinese do budoucna profit právě jim,“ popisuje Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Podle Hozové je stavba trati naplánována mezi roky 2019 až 2023 a bude rozdělena do tří etap.

„Každá z nich bude trvat jednu stavební sezonu. Dvě z těchto etap budou souviset se Soukennou ulicí, která vždy zůstane z jedné strany přístupná pro pohyb zákazníků i zásobování,“ dodává Hozová.

Město zatím neuvažuje o tom, že by podnikatelům nabídlo nějaké kompenzace kvůli jejich problémům se stavbou trati.

„O případných kompenzacích se dá uvažovat až v případě, pokud by došlo k úplnému uzavření ulice,“ doplňuje mluvčí radnice. V současné době je celý projekt ve fázi, kdy se čeká na vypsání architektonické soutěže na dopravní terminál. Ten má vyrůst mezi ulicemi Kamenná, Lipanská a 5. května. Soutěž by měla být vyhlášena v září.