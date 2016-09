Mladíka cestou do práce zkopali v tramvaji tři cizinci. Nikdo mu nepomohl

Událost se odehrála v neděli ráno přibližně po páté hodině. Partička cizinců se na mladíka nalepila už na zastávce ve Fügnerově ulici, kde do tramvaje nastupoval a začala ho různě obtěžovat.

V obtěžování své oběti pokračovala trojice i uvnitř vozu. „Posadili se hned vedle mladého muže a jeden z nich ho po chvíli jízdy začal obtěžovat tím, že mu cvrnkal do uší a snažil se mu sundat čepici. Agresoři sledovali jeho reakce a velmi dobře se přitom bavili,“ popisuje policejní mluvčí Ivana Baláková.

„Ve chvíli, kdy se vůči nim jen slovně ohradil, ucítil ránu pěstí do hlavy a pak ho vytáhli do uličky na zem, kde do něj všichni tři kopali. V tramvaji se ho nikdo z cestujících nezastal,“ dodává policistka.

Trojice pak naprosto v klidu vystoupila na zastávce Brandl v Jablonci a zbitý Liberečan pokračoval v jízdě tramvají dál. Když si pak všiml na ulici policejní hlídky, požádal řidiče tramvaje, aby zastavil a policistům vše oznámil.

„Policisté dva z útočníků krátce na to vypátrali v Jablonci. Jedná se o muže ve věku 30 a 20 let. V době zadržení měli v sobě oba kolem jedné promile alkoholu a incident nijak nepopírali,“ přiblížila Baláková.

Verze agresorů se však zásadně lišila od výpovědi Liberečana. „Přesto, že nikdo z nich nemluví česky a jejich společník zná dohromady pět českých slov, stěžovali si i na to, že je Liberečan verbálně urážel,“ doplňuje policejní mluvčí.

Napadený Liberečan má z útoku zdravotní následky. „V nejbližší době se musí podrobit odbornému vyšetření. Případ si proto převezme do vyšetřování služba kriminální policie,“ uzavírá Baláková.