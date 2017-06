Zbili řidiče jedoucího autobusu a zmizeli taxíkem, policie agresory nenašla

Útok se odehrál 3. října 2014, když jel ve 23 hodin řidič směrem do centra. Nedaleko teplárny jej napadli dva cestující. Bylo jim jedno, že řidič musí dávat pozor na cestu a nemůže se bránit. Po napadení řidič ztratil vládu nad vozem, ten narazil do kamenné zídky.

„Věc jsme evidovali jako přestupek. I přes výzvy do médií, kde jsme žádali o spolupráci veřejnost, se nám nepodařilo pachatele zjistit. Věc jsme odložili, protože pachatel je neznámý,“ sdělila mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

Řidiče tloukli do obličeje

Cestující tehdy vypověděli, že se agresoři chovali hrubě už při nástupu. Řidič se proto chtěl přes radiostanici spojit s dispečinkem, útočníci si toho ale všimli a vysílačku mu rozbili. Pak šoféra tloukli pěstmi do obličeje, až mu zničili brýle.

Tehdejší předseda představenstva dopravního podniku Roman Šotola hovořil o brutálním útoku. Řidič si po napadení stěžoval na bolest hlavy a byl v pracovní neschopnosti.

Oba násilníci po nárazu autobusu do zdi vystoupili, zastavili si projíždějící taxík a odjeli směrem do centra. Policisté tehdy vyslýchali řidiče taxi, ani ti jim ale nedali takové informace, jež by vedly k dopadení pachatelů. Na výzvu v médiích se žádný svědek nepřihlásil (o případu jsme psali zde).

„V takových případech by nám určitě pomohly kamery se záznamem. Pokud vím, jsou v Liberci zatím jen na jedné autobusové lince,“ řekla policejní mluvčí Šrýtrová.

Kamery jsou na lince číslo 16, kde dělali často potíže dospělí i děti z velkého ghetta v Machníně - Hamrštejně. Policisté už záznamů využili například při objasňování krádeží.

Kamery v autobusech přibývají

V dnešní době kamer v liberecké MHD pomalu přibývá. Má je nová tramvaj EVO2, budou i v 17 nových autobusech, které dopravní podnik letos nakoupí.

„Naší snahou je, abychom měli časem kamery ve všech vozech,“ řekl ředitel Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Luboš Wejnar. Kamery přibývají i na konečných.

„Agresivita cestujících bohužel roste. Nerozhoduje už ani čas,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.

Při útoku z 30. dubna letošního roku udeřil před 23. hodinou cestující řidiče tramvaje číslo 5 zezadu do hlavy, když se snažil zastavit ženu s neplatnou jízdenkou.

Dvojice pak řidiče vyhodila z vozu a ten zůstal s mnohačetnými zraněními v bezvědomí. Musel prodělat několik operací. Policisté podezírají dva lidi z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Prošetřují je na svobodě, obvinění ještě nepadlo.

Za poslední čtyři týdny došlo ještě k napadení dvou revizorů. Pod dojmem těchto událostí zařídilo vedení dopravního podniku ve spolupráci s oddílem Okinawa Karate a Kobudo Liberec svým zaměstnancům kurzy sebeobrany. Dopravní podnik také více spolupracuje s městskou policií, strážníci v noci častěji kontrolují vozidla.