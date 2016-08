S prvňáčky je na tom učitelka stejně, do školy jde taky poprvé

Kolik dětí nastoupí do školy V Libereckém kraji půjde do prvních tříd základních škol více než 5 500 dětí Celkem na 205 základních škol nastoupí přes 38 750 žáků. Do lavic prvních ročníků středních škol usedne přibližně 4 100 žáků Podle odhadů bude 51 středních škol v kraji v denní formě studia ve školním roce 2016/2017 navštěvovat necelých 16 000 žáků 15 tisíc dětí je zapsáno k 1.září také v celkem 242 mateřských školách.