Bedřichov chce pořídit zasněžovací systém, pomohl by populární magistrále

„Pro běžkaře by se otevřela příjemnější cesta do vyšších pater Jizerských hor, kde už by měl ležet přírodní sníh,“ zmínil starosta Bedřichova Petr Holub.

Jedná se o vysoce vytížený úsek Jizerské magistrály, kde do stop nastupuje stále víc běžkařů. Jenže několik posledních zim se spíš brodili blátem. Sníh chyběl i během minulého ročníku Jizerské Padesátky, pořadatelé nakonec museli improvizovat a „vysněžit“ čtyřkilometrový okruh.

„Jizerská Padesátka byla sice důležitým impulzem, chceme ale hlavně udržet nástupní místo na Jizerskou magistrálu ze stadionu v Bedřichově i v době, kdy počasí a přírodní sníh tolik nepřejí. Bedřichov nabízí pro zástupy běžkařů vynikající infrastrukturu a parkovací plochy. Běžecké lyžování je stále populárnější a dá se čekat, že zájem bude zesilovat,“ vysvětlil starosta.

Do Bedřichova jezdí lidé z Jablonecka a z Liberce. Nejen auty, v Bedřichově zastavují také autobusové linky z obou měst. Za běžkováním tam míří také množství návštěvníků ze středních Čech a z Prahy.

Studie počítá s tím, že by zasněžovací systém vedl ze stadionu směrem k místu zvanému U Buku a dál k Nové louce. Na několika místech by byly stanice pro zasněžování s děly či sprchami pro výrobu sněhu. Dál by pak sníh mohly rozhrnovat ještě rolby.

Voda bude proudit z přírodní nádrže

Voda pro zasněžování by proudila z přehrady Bedřichov II přímo u stadionu a z přírodní nádrže Dolina.

„Máme předběžnou studii proveditelnosti a posvěcení od Lesů ČR, dále Povodí Labe a ochranářů. Rádi bychom co nejdřív zahájili přípravu projektu a v příštím roce samotnou stavbu. Zasněžovací systém by mohl začít sloužit od zimní sezony 2017/18,“ popsal starosta Holub.

Zasněžovací systém by měl podle odhadů stát 10 milionů korun. Na projektu se budou společně podílet obec Bedřichov, Jizerská o.p.s. a Liberecký kraj. Peníze na vybudování zasněžovacího systému může žadatel, v tomto případě nejspíš Jizerská o.p.s., získat hned z několika programů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Dotace by mohla pokrýt až 90 procent nákladů

Projekt ve středu podpořila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Přislíbila projektu pomoc se získáním státní finanční podpory.

„Oceňuji především, že Jizerská magistrála je všem zdarma přístupná a že zasněžování zlepší podmínky běžeckých tratí, které mohou kromě návštěvníků z regionu využívat i školy k lyžařským výcvikům nebo sportovní oddíly dětí a mládeže,“ řekla Kateřina Valachová na středečním jednání.

Zmínila, že podobný projekt už ministerstvo podpořilo i v Novém Městě na Moravě. Tam byl ze státních dotací vybudován zásobník sněhu.

Z dotačního programu ministerstva by mohli žadatelé získat 70 – 90 procent z celkové částky, dalším dílem by se podílela obce a peněžní podporu přislíbil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Liberecký kraj podporuje pořadatele Jizerské Padesátky i samotnou Jizerskou magistrálu dlouhodobě. A tak logicky chceme podpořit i rozvoj infrastruktury. Z rozpočtu kraje bychom mohli přispět třiceti procenty z celkové částky, tedy asi třemi miliony korun. Ostatně podobnou cestou jsme šli i v případě rozvoje biatlonového areálu Hraběnka v Jilemnici,“ řekl Martin Půta.

Liberecký kraj peníze na podporu výstavby zasněžovacího systému v Bedřichově bude chtít vyčlenit v rozpočtu na nadcházející rok.

Projekt by mohl odlehčit jiným místům v horách

„Tuto iniciativu vítáme. Jizerské Padesátce by to velmi pomohlo. Pomůže to ale i samotnému Bedřichovu. Technický sníh má delší trvanlivost a prodlouží sezónu,“ řekl Petr Lešek, zástupce organizátora Jizerské Padesátky.

Projekt by mohl odlehčit i jiným místům v Jizerských horách. Pokud je totiž nedostatek sněhu v Bedřichově, využívají běžkaři jako nástupní místo na magistrálu například Jizerku. Ta ale nemá dostatečné zázemí a bývá přetížená.

Každou sezónu přijede za běžeckým lyžováním do Jizerských hor až půl milionu návštěvníků.