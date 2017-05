V Českém ráji vyrůstá dům plný jahod, lidé si je mohou natrhat sami

„Stále víc lidí nechce jíst levné džemy nebo marmelády plné chemie ze supermarketů, a tak je potěšující, že přibudou další přírodní produkty z ovoce,“ říká Vladimíra Jakouběová, ředitelka turnovského Muzea Českého ráje.

Sempra by ráda otevřela Jahodový dům letos v červnu.

„Základem pro džemy, marmelády, mošty a sirupy se stane naše vlastní ovoce, tedy jahody, jablka, višně, třešně a švestky,“ říká jednatel společnosti Dušan Louda. „Od jiných pěstitelů nakoupíme i jiné ovoce, abychom měli co nejpestřejší nabídku,“ dodává.

Sempra se chystá v Jahodovém domě moštovat také ovoce, které si tam přivezou lidé.

V supermarketech marmelády nebudou

„Výrobky z Jahodového domu budou obsahovat pouze české ovoce s jasným původem ovoce, nikoliv jeho náhražky, umělá sladidla a dochucovadla,“ tvrdí Louda. „Začneme je nabízet přes náš e-shop a také u menších prodejců, kromě jiného u nositelů značky Regionální produkt Český ráj. Prodej přes supermarkety neplánujeme,“ přibližuje.

Jahodový dům vyjde Sempru na pět až deset milionů korun. Lis tam dokáže zpracovat na mošt půl tuny jahod za hodinu, kotel na marmeládu bude mít objem 150 litrů a zvládne navařit marmeládu dvakrát až třikrát za den.

Marmeláda z jahod Sempry vzniká každoročně i v kuchyních lidí, kteří využívají nabídku společnosti, aby si plody nasbírali na polích sami a potom za ně zaplatili o něco méně peněz. Na konci sklizně, tedy v červenci, turnovské jahody zlevní a právě tehdy přichází čas pro jejich využití na domácí marmelády a džemy.

Jahodám uškodily mrazíky

Jahodové plantáže se rozkládají na Vrchhůře, za sídlištěm Výšinka směrem na Jičín. Letošní sklizeň odstartuje zhruba v polovině června. Kvetoucím jahodám sice uškodily jarní mrazíky, ale nezničily jich zdaleka tolik jako v jiných částech České republiky.

„Ještě před čtyřmi lety jsme měli jahody na deseti hektarech, ale zájem o ně rostl, a tak jsme je přidali na dalších pět hektarů,“ říká Louda. „Většinu jahod prodáme zákazníkům v našem středisku na Vrchhůře nebo si je nasbírají sami lidé přímo na poli,“ zmiňuje.

Z jednoho hektaru sklidí Sempra mezi čtyřmi až pěti tunami jahod. Obvykle prodává kilogram za 50 až 60 korun. Pokud si lidé natrhají jahody sami, účtuje jim společnost 40 korun za kilogram.

„Ale zatím ještě nevíme, jestli i letos zůstanou ceny stejné jako loni. Záleží na škodách způsobených mrazem. Kdyby kvůli nim bylo jahod méně, cena by zřejmě o něco stoupla,“ upozorňuje Louda.

Když se udělá hezky, má Sempra na svých polích hlavu na hlavě. Někdy se tam sejde až dvě stě lidí najednou. „Občas u nás sklízejí i zloději, ale není jich naštěstí příliš. Na plantáže si dáváme během sklizně pozor a hlídkuje kolem nich také městská policie.“ konstatoval Louda.

Déšť by způsobil plísně

Po první polovině jara, studené a také deštivé, by jahody nyní potřebovaly co nejvíce slunce, které jim dodává na sladkosti. Kdyby naopak hodně pršelo, vytvářely by se na jahodách plísně a měkly by.

Co Sempra neprodá sama, nabízí zákazníkům přes menší obchody především v Českém ráji. Stejně jako ostatní čeští pěstitelé jahod pociťuje konkurenci z nedalekého Polska.

„Kupovat české ovoce je teď mezi zákazníky moderní. Polské jahody soutěží s našimi jahodami nižšími cenami. Mnoho trhovců také bere jahody z Polska, ale tvrdí, že jsou české,“ podotýká Louda.

Sempra neprodává pouze ovocné plody, ale také sazenice jahod, ovocné stromky, pomůcky k pěstování, japonský topol, kmín, jablka, podnože, pšenice, rouby a očka. Sempra obhospodařuje celkem sto hektarů polí.