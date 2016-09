Návrat Liberce do totality. V kulturáku natáčí Trojan a spol. krimiseriál

„Připravte se na parket. Šubyduby, budete křepčit. A nikdo nebude zatrpklý, je to zábava po koncertě. Kdo má cigaretu, tak se z ní kouří. Tenkrát hulili už od dvanácti let. Takže pozor. Jedeme.“

Je úterý dopoledne. Asistent režie rozdává zvučným hlasem pokyny a v sále libereckého domu kultury se to začíná hemžit herci a komparzisty. Na scénu za chvíli přichází Václav Neužil s Ivanem Trojanem. Zatímco toho prvního zastaví hned u dveří sličné dívky, druhý bere ze stolu dvě skleničky koňaku a společně pak odcházejí k baru, kam za nimi po chvíli přichází Jana Plodková. „Dobrý večer,“ pozdraví a nechá si připálit cigaretu. „Děje se něco,“ ptá se. „Neděje se nic,“ dostává odpověď. „Stop,“ zahřmí asistent.

Právě skončila zkouška jedné ze scén nové krimisérie Svět pod hlavou, kterou natáčí Česká televize. Její příběh se odehrává v osmdesátých letech minulého století, kde se hlavní hrdina, policista Filip Marvan, jehož ztvárnil Václav Neužil, ocitá poté, co jej v roce 2016 srazí auto.

Lepší než americká a britská verze

Svět pod hlavou je adaptací slavného seriálu Life on Mars, který existuje v britské i americké verzi, ale podle jednoho ze dvou režisérů Radima Špačka je ta česká verze přece jen odlišná. „Tím, jak je to napsané, máme naději, že to bude ještě lepší. Úroveň navíc tomu dodává komunismus, který v Anglii neměli,“ zmínil režisér. Ten se v natáčení jednotlivých dílů střídá ještě s Markem Najbrtem. Interiéry Domu kultury posloužily tvůrcům při natáčení akce Festival politické písně.

„Vypadá to tu senzačně, zřejmě to byl jakýsi pokus o zdejší brutalismus, nicméně nám to nabízí spousta možností a zákoutí, z toho jsme opravdu nadšení,“ zmínil režisér. „Nevýhodou je, že jsme tu slízli všechny vlny veder, a tady se strašně špatně větrá, takže jsme se opravdu zapotili,“ dodal.

Komplikací jsou jen exteriéry, které nevyhlížejí ani trochu dobově. „Ale zvládli jsme i to, postavili jsme tam stany a dobové přenosové vozy,“ upřesnil Špaček.

Tím, že se hrdina seriálu přesune o čtyřiatřicet let zpět do minulosti, je nucen vyšetřovat sérii detektivních případů Sokolova 80. let. Za to ale dostane možnost potkat své rodiče několik měsíců předtím, než se má narodit. Poznává tak svého otce, kterého si z budoucnosti pamatuje jen jako zlomeného muže, který spáchal sebevraždu.

„Scénář mě velmi zaujal, je to pro mě jedna z nejhezčích rolí, jakou jsem kdy dostal,“ prohlásil Václav Neužil. On sám byl v 80. letech ještě dítě, a při natáčení si vybavil spoustu atributů z té doby. „Pro mou postavu Filipa Marvana je ale ten přesun mnohem tvrdší. Dostane se do světa fízlů, udavačů, komunistů, ale má šanci vyřešit pošramocený vztah k otci. Jsem na jednu stranu rád, že ty osmdesátky nejsou vykresleny nostalgickou náladou, ale velmi realisticky, takovým skličujícím způsobem,“ přiblížil.

Pokus o vraždu

Ve třetím díle, jehož část včera filmaři v Domě kultury natáčeli, musí řešit pokus o vraždu během zkoušky kapely Sloky Luboše Nováčka. „To prostředí tady je velmi autentické, akorát tu není moc vzduch, protože klimatizace ruší zvuk, a tak musí být vypnutá. Jsem z Plzně a tam nám tehdy taky postavili podobnou hrůzu. Říkalo se jí Dům hrůzy u Radbuzy (západočeská řeka, pozn. red.) Chodil jsem tam jako malý s dědou. Ale před pár lety dům zbourali,“ poznamenal Neužil.

V seriálu, který bude Česká televize vysílat od ledna příštího roku, si zahrál i Ivan Trojan. Připadla mu role kriminalisty ostřejšího ražení. Scénář ho zaujal téměř okamžitě. „Ten nápad je velmi silný, dalším důvodem, proč jsem roli přijal, bylo, že jsem s oběma režiséry ještě nespolupracoval a moc jsem si to přál a třetím důvodem je, že hlavní roli hraje můj kolega z Dejvického divadla Vašek Neužil,“ prohlásil.

V Liberci je seriál Svět pod hlavou v pořadí již čtvrtým snímkem, který sem letos přijeli filmaři natočit. Před týdnem opustili krajské město američtí tvůrci s filmem o Albertu Einsteinovi. V listopadu se ale ještě vrátí.