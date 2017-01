V Jablonci vyhlásili kalamitní stav, na sníh vyjedou i „Stalinovy ruce“

Do jabloneckých ulic tak po několika letech vyjede i obří nakladač, lidově zvaný Stalinovy ruce, který naloží až tři sta kubíků sněhu za hodinu.



Ve městě jsou nyní vypnuté všechny parkovací automaty na placených parkovištích. „Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení a parkovali ohleduplně nejen k sobě navzájem, ale i k průtahové technice,“ uvedla mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Prioritně se uklízejí trasy MHD a vozů integrovaného záchranného systému, tedy hasičů, policie a záchranky. Sníh se odklízí z přechodů pro chodce, rozhledových polí na křižovatkách, ze zastávek MHD.

„V ulicích je veškerá technika jabloneckých technických služeb i externích dodavatelů. Sedmdesát pracovníků veřejně prospěšných prací, jejichž hlavním úkolem je úklid stanovišť separovaného odpadu, bylo nasazeno na úklid sněhu všude tam, kam se nedostane technika. Pravidelný úterní termín svozu tříděného odpadu bude z tohoto důvodu posunut dle aktuální situace,“ uvedla mluvčí radnice.

V Jablonci leží aktuálně kolem sedmdesáti centimetrů sněhu. Aby nezůstával v křižovatkách či na zastávkách autobusů, kde už ho není kam odfrézovat, v minulých dvou týdnech jej silničáři odváželi na deponii za městskou halou. Nahromadilo se tam už zhruba tři sta kubíků sněhu.

„Teď už to ale nestíhají, sníh stále padá, takže mají všichni plné ruce práce s frézováním a soustředí se více na to, aby protáhli silnice a cesty. Až to zase trochu poleví, tak bude čas na odvoz sněhu,“ uvedla Hozová.

Velký problém představuje sníh na sídlištích. Lidé už tam ani nemají kde zaparkovat. „Každý si potřebuje zaparkovat co nejblíže svému vchodu a nerespektuje souseda, nerespektuje dopravní značky zákazy stání za sněhu, to je pak problém. Kdyby lidé parkovali rozumně, nebo vzali do ruky hrablo a odházeli si to, tak to asi taky vypadá jinak,“ upozornila mluvčí.

Stalinovy ruce v minulosti v centru Jablonce.

Podle hrázného jablonecké přehrady Jiřího Chmelaře leží ve městě 67 centimetrů sněhu. „To je slušná výška,“ okomentoval. Předloni napadlo za celou zimu nejvíce 30 centimetrů, v roce 2014 pak pouze devět centimetrů.

Největší sněhová nadílka byla v Jablonci 6. března 1970. To tam leželo 123 centimetrů sněhu. Kritický byl i 30. leden roku 1987, to byl v Jablonci bez centimetru metr sněhu.

V Tanvaldu je až metr sněhu, v Liberci půl metru

V blízkém Tanvaldě musí záplavu sněhu odvážet těžká technika na dvě místa. „Leží u nás až metr sněhu. V noci na pondělí připadlo dalších asi patnáct centimetrů,“ zmínil tanvaldský místostarosta Antonín Bělonožník.

„Velké skládky, kam sníh z města přesunujeme, máme na sídlišti Výšina vedle bývalého internátu a nedaleko od železničního nádraží u koupaliště. Sníh odvážíme hlavně odpoledne a večer, aby nakladače a nákladní auta nepřekážely v ulicích ve chvílích, kdy je tam hustý provoz,“ přiblížil.

V Tanvaldě se potýkají řidiči stejně jako v Jablonci s problémy, jak zaparkovat. Bariéry sněhu ubraly místo zejména na sídlištích Výšina a Šumburk.

V sousedním Liberci leží půlmetrová sněhová přikrývka a přehradu pokrývá zhruba třináct centimetrů tlustý led.