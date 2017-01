Svobodu z ČSSD střídá na jablonecké radnici stavební inženýr Zahradník

Zahradníka v tajné volbě volilo včera 23 z přítomných 30 zastupitelů. Jediným protikandidátem byla Renata Sotáková z ANO. Ta však obdržela jen sedm hlasů.

Miloš Zahradník, který je profesí soudním znalcem v oboru stavebnictví a statiky, bude mít na radnici na starosti rezort, jenž zahrnuje oblast kultury, školství, sportu a sociálních věcí. V zastupitelských lavicích města sedí od roku 2014.

„Po vstupu do zastupitelstva se mi změnil život, je to zajímavá zkušenost,“ řekl Zahradník. Dodal, že by ve své funkci rád navázal na svého předchůdce Svobodu a zdůraznil, že za sebou má již například zkušenost s prací na rekonstrukci divadla, rekonstrukci obchodní akademie nebo fasády budovy radnice.

„V letošním roce dokončíme obnovu pláště na radniční věži,“ poodhalil nový náměstek jeden ze svých plánů. „Jablonec zatím znám hlavně po stránce stavební.“

Dosavadní náměstek primátora Pavel Svoboda rezignoval na svou funkci k 31. prosinci loňského roku.

Jablonci vládne od komunálních voleb v roce 2014 koalice vedená vítěznou ODS, která se spojila s ČSSD a uskupeními Domov nad Nisou, Nová budoucnost a TOP 09. V zastupitelstvu má koalice většinu 18 mandátů ze třiceti.

Zahradník se zařadí vedle náměstků Miloše Veleho z ODS, jenž má na starosti ekonomiku a Lukáše Pletichy z ČSSD, který šéfuje rozvoji města.