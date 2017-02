V jabloneckých kinech servírují filmy i s polévkou nebo paštikou

To vše by nemohlo fungovat bez týmu lidí, vedeného nadšenkyní Kateřinou Nermuťovou. „Vztah k filmařství v Jablonci je historicky zakořeněný. Kina tu mají tradici a my si ji láskyplně opečováváme,“ říká.

Role kin jsou rozdělené. „Biograf Radnice je premiérové kino, tady hrajeme všechny ty trháky. Příštích čtrnáct dnů se tu tak bude nonstop hrát Padesát odstínů temnoty a semtam se do toho mihne Batman,“ popsala Nermuťová.

Junior je zase braný jako artové kino. „Nedávno jsme v něm upravili sedačky, takže teď má sice o něco menší kapacitu, ale zato je pohodlnější. Mimochodem, je to nejstarší kino v Jablonci s více než stoletou tradicí. Svého času sloužilo jako biograf pro děti, proto se jmenuje Junior,“ vysvětlila.

Krom filmů lze do jabloneckých kin zajít i za pozoruhodnými akcemi. „My kinaři to máme v hlavě trochu pomotané – prakticky vůbec nežijeme v přítomnosti, ale tím, jak se plánují různé akce, tak jsme pořád o pár týdnů napřed,“ směje se Nermuťová.

Pořádají tu třeba dětské dny. „Ty úplně miluju. Jejich součástí je putování po kinech spojené s plněním úkolů. To je důležité – tím si totiž děti zafixují, že tady nějaká kina jsou a pak s tou tradicí vyrůstají. Vědí pak, jak se do kterého kina dostat, což tady leckdy neví ani řada dospělých.“

Na Radnici svítí původní neon

Výborně se osvědčily též filmové brunche. „Pořádáme je o nedělích. Lidé dorazí do Junioru na půl jedenáctou a mohou si dát nějakou dobrotu – polévku, cheesecake, paštiku nebo jinou laskominu a zapít to kávou. Dá se sedět, klábosit a pak se jde na film; teď v neděli dvanáctého budeme promítat Jackie,“ nastínila šéfka kin.

S velkou slávou minulý rok instalovali na kino Radnice repliku původního neonu ze třicátých let.

„Už je slavný, zahrál si v klipu Paulieho Garanda. Starý neon máme na střeše promítací kabiny v letním kině.“ Další metou je neon na Junioru. „To kino je takové utopené v areálu, v němž se nachází, a zasloužilo by si, aby se na něj trochu upozornilo,“ míní Nermuťová.

Co chystají jablonecká kina do budoucna? „Nejdřív musíme pořešit takové ty základní životní funkce kina. Teď zrovna hledáme nové uvaděče a pokladní a taky bychom rádi sehnali novou provozní, popřípadě provozního. Chceme rozvíjet spolupráci s místními organizacemi, například jedno místní nízkoprahové centrum provozuje filmový klub, a to je pecka. Nebo tady v Jablonci funguje Jizerský filmový spolek, což je výborná parta lidí. Chceme, aby lidi věděli, že když budou chtít něco filmového organizovat, můžou se nám ozvat.“

Pro provoz jabloneckých kin jsou důležité dotace. „Díky nim si můžeme dovolit hrát i pro jednoho diváka. Když se někdo na film těší, tak nám nestojí za to ho poslat domů. Ještě by mohl odjet do kina do Liberce,“ usmála se Nermuťová.