V Libereckém kraji začala kampaň, je plná slibů, ale i lží

Nepravdivé informace například nabízejí svým potenciálním voličům Starostové pro Liberecký kraj. Ve výčtu akcí, které se jim podařilo za jejich dosavadní čtyřleté vlády na kraji dotáhnout do konce, je i 289 kilometrů nových silnic.

Jenže, na dotaz podle zákona o svobodném přístupu k informacím krajský úřad odpověděl, že v období od října roku 2012 do 31.8. 2016 byla na území Libereckého kraje vybudována pouze jedna silnice, a to konkrétně třetí etapa přeložky silnice druhé třídy číslo 592 v Chrastavě. Ta je dlouhá ani ne půl kilometru. „Stavba byla dokončena v červenci loňského roku,“ sdělil Petr Anton, zástupce vedoucího právního odboru.

A další heslo a další lež. Opět na billboardech Starostů - 71 nových mostů pro náš kraj. Ve skutečnosti byl postavený opět pouze jeden. „Jedná se o silniční most, který byl součástí nové silnice v Chrastavě,“ uvedlo právní oddělení krajského úřadu.

Hejtman a lídr Starostů Martin Půta ale na informacích nic nepravdivého nevidí. „Jsou zrekonstruované,“ přiznává. „Když budeme slovíčkařit, tak to nejsou silnice v nové trase, ale jsou to úplně nové silnice, protože se naprostá většina z nich stavěla včetně všech podkladů, a když si porovnáte jejich stav předtím a potom, tak prostě nové jsou. A těch mostů bylo určitě postavených také více, než jeden, většina za nich byla ve stavu, že hrozilo jejich uzavření,“ prohlásil Půta.

Chlubí se cizím peřím, upozorňuje konkurence

Některé billboardy Starostů se nelíbí ani jejich politickým konkurentům. Například Lidie Vajnerová, lídr Budoucnosti pro Liberecký kraj chvíli zvažovala, zda by se jejich obsah nedal právně napadnout. Konkrétně ji vadilo, že se Půta chlubí novými lázněmi a galerií.

„Je to chlubení se cizím peřím. Galerie se začala připravovat ještě za mého působení v předchozí krajské vládě. Stejně jako hospic. Ptali jsme se právníka, jestli by se to dalo napadnout, ale bohužel, nic nezákonného tahle lež není. Jsou u moci a to, co jim jejich postavení dovoluje, toho využívají,“ upozornila Vajnerová.

Stovky kilometrů zcela nových silnic nevidí ani Dan Ramzer, lídr ODS a starosta Frýdlantu. „Vidím jen spousty těch opravených. Ale nechci komentovat předvolební kampaň jiných stran, to mi nepřísluší. Je však úsměvné, že na billboardech mají most u frýdlantského pivovaru, který vůbec nebyl dělaný z povodňových škod a je to jeden z těch mála mostů, který nespadl,“ podotkl Ramzer.

Půta ale oponuje tím, že volební hesla na billboardech jsou vždy zkratky, které ale vystihují podstatu. „Paní Vajnerová je spoluodpovědná za vládu hejtmana Eichlera, kterou jsme ostře kritizovali a která nesehnala peníze na opravu silnic po povodních. My neříkáme, že jsme ty projekty rozjeli, ale dotáhli jsme je do konce,“ dodal hejtman.

Veřejná doprava zdarma, zvýšení platů

Ostatní politické strany se sice nechlubí prací, která za nimi zůstala, zato dávají sliby. Třeba ČSSD se rozhodla, že zaplatí seniorům nad 65 let veřejnou dopravu. A zdarma by podle ní mohli jezdit i školáci.

Billboard ČSSD - Jízdné pro žáky a seniory zdarma

„Chceme zavést to, co funguje třeba ve Středočeském kraji, jízdné zdarma je spojené se stipendijním programem. Myslíme, že kraj je finančně stabilizovaný a může si takovou podporu dovolit,“ obhajuje Pavel Svoboda, lídr ČSSD.

Také ODS vsadila na populistické heslo, kde voličům slibuje zvýšení platů a snížení odvodů. A podle krajského lídra Dana Ramzera to zase tak nereálné není. „Když snížíme odvody z mezd, co je velice administrativně náročná složka, tak zaměstnavatel nebude muset tolik odvádět státu a může přidat lidem,“ zmínil Ramzer.