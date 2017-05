Chybí jediný úsek. V Krkonoších chtějí, aby železnice obepnula celé hory

„Postavením tohoto deset kilometrů dlouhého úseku by v Česku a Polsku vznikl uzavřený okruh železniční tratě, který by obepínal celé Krkonoše. To by mohlo podpořit turistiku v regionu,“ prohlásil předseda Svazku měst a obcí Krkonoše a starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

Plány na propojení tratě mezi Rokytnicí a Kořenovem měl již před první světovou válkou hrabě Jan Harrach, který nechtěl, aby trať končila v Rokytnici jako slepá. Harrach však zemřel v roce 1909 a plány na další rozvoj tratě definitivně ukončila světová válka.

Nyní se objevil nápad znovu. „Sešli jsme se s lidmi ze Spolku železniční historie Martinice v Krkonoších a povídali si o železnici a především o dalším osudu trati z Martinic do Rokytnice,“ vyprávěl Sobotka.

V rámci setkání též zaznělo, že by nebylo špatné na Harrachovy plány po více než století navázat. „Zatím jsme se touto otázkou nezabývali nějak konkrétněji, do hloubky. Jisté je, že by vybudování nové trati vyšlo nejméně na stovky milionů,“ poznamenal Sobotka.

Železniční trať nyní vede z Kořenova do Polska a přes Szklarskou Porebu, Jelení Horu a Lubawku se v Královci vrací zpět do Česka. Přes Trutnov, Hostinné a Jilemnici vede až do Rokytnice.

Je to drahá záležitost, ale není nereální, zní z Vrchlabí

„Dnešním pohledem je dokončení tratě drahá záležitost, ale není nereálná,“ uvedl Sobotka. Dokončením okruhu by podle něj stoupl význam tratě pro turismus, dopravní obslužnost i nákladní dopravu v celé oblasti. Na trať by nadto mohly navazovat další prvky veřejné dopravy, například lanovky či elektrobusy.

Podle starostky Harrachova Evy Zbrojové může být úspěšným příkladem znovuobnovení železničního provozu na úseku Harrachov – Jakuszyce – Szklarska Poreba. „V sezoně tam jezdí vlaky každou hodinu a hojně je využívají turisté i ostatní cestující,“ uvedla.

Svazek Krkonoše si podle Sobotky dává za cíl udržet a podporovat rozvoj železnice v Krkonoších. Významnou roli by podle Sobotky měly sehrát kraje.

„Pokud kraje nebudou železnici podporovat, i když je v současné době ztrátová, přestane plnit svoji funkci a ztratí smysl úplně,“ uvedl.

Současné tratě by se podle něj mohly doplnit dalšími vlakovými zastávkami. Budovy stanic by podle Sobotky mohly postupně přejít za symbolické ceny do majetku měst a obcí, které by jim mohly vdechnut nový život.