Do Liberce zavítá oscarový režisér, bude točit příběh Alberta Einsteina

Od pondělí bude v krajském městě štáb natáčet životopisný příběh o Albertu Einsteinovi. „V červenci navštívil režisér osobně město i radnici, aby se přesvědčil, jestli jsou vytipovaná místa pro natáčení snímku vhodná. A byl nadšený,“ uvedla Pavlína Kuchtová, vedoucí Městského informačního centra.

Desetidílný seriál o geniálním fyzikovi vznikne podle knihy Waltera Isaacsona. Zachycuje život a působení Alberta Einsteina v předválečné době. A právě kvůli ní si filmaři vybrali Liberec. Zaujala je bohatá architektonická scenérie. Vybrané části města se tak promění v ulice Mnichova.

„Tvůrcům se zalíbila kromě budovy radnice také Masarykova ulice a Benešovo náměstí. V záběrech se ale objeví i budovy Severočeského muzea a galerie Lázně,“ doplnila Kuchtová.

Kvůli filmu nepojedou tramvaje

Právě s tím bude souviset uzavírka Masarykovy a části Vítězné ulice, která je naplánovaná na 12. září od 4 do 20 hodin. Cestující musejí využít místo tramvaje náhradní autobusové linky číslo X2 a X3. Hollywoodští filmaři se pak vrátí do Liberce ještě v listopadu.

Od pondělí se ve městě pohybují i čeští tvůrci. Hned na několika místech vzniká krimi seriál České televize Svět pod hlavou. Největší prostor v něm dostane Dům kultury.

Jednotlivým scénám ale poslouží i atmosféra krematoria či Lucemburské ulice. „V této souvislosti upozorňujeme na omezení pohybu na Soukenném náměstí v termínech od 9. do 13. září,“ zmínila Kuchtová.

Kriminální série Svět pod hlavou je adaptací slavného seriálu Life on Mars. Do režisérského křesla usednou Marek Najbrt a Radim Špaček, pod scénář se podepsal Ondřej Štindl. V seriálu se představí řada známých českých herců, například Ivan Trojna nebo Václav Neužil mladší. Ten ztvární hlavní roli policisty Filipa, který se ocitá v minulosti záhy poté, co jej srazí auto a on upadne do bezvědomí.