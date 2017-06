Vrata netěsní. V Liberci hledají způsob, jak uchránit metro před povodní

Řeší ochranu soukromých domů, firem, institucí a infrastruktury v záplavových oblastech. A také právě metra. V této souvislosti má mimo jiné vyřešit zdánlivě nepodstatnou skutečnost.

Koleje metra jsou totiž vlivem používání opotřebené a uzavíratelná vrata metra kvůli tomu dobře netěsní. Případná další ničivá povodeň proto může znovu v kolejišti napáchat značné škody.

Firma teď spolu s univerzitou hledá materiál a takové technické řešení, které stoprocentně přilne k jakémukoliv tvaru kolejí. Nahradí současné výsuvné dotěsňovací gumy.

Materiály by obepnuly jakékoliv tvary

„Tvar kolejnice se časem mění. Na rovině, v zatáčkách. Spolu s kolejemi by se proto měly měnit i dotěsňovací prvky, které by kolejnici zatěsnily. To byl ale zatím problém,“ vysvětlil Jaroslav Sieratovski, technický ředitel společnosti JaP Jacina.

„Takové řešení zatím neexistuje. Hledáme ho prostřednictvím nových materiálů, které by dokázaly obepnout jakékoliv tvary kolejnic a zatěsnily je,“ doplnil Michal Petrů z Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci. Řešení musí být na světě do konce příštího roku.

Projekt jde ale ještě dál. Jeho součástí je i vývoj speciálních desek, které utěsní dveře a okna jakýchkoli budov. Jedná se o revoluční řešení, které nahradí klasické zábrany v podobě pytlů s pískem.

Na rozdíl od nich se desky budou moci použít opakovaně. Tento systém může zcela změnit ochranu před vodou v povodňových oblastech. Desky jsou velmi rychle použitelné a podle probíhajících testů vydrží značný tlak vody.

Firma s univerzitou vyvinula prototypy

Firma už spolu s univerzitou vyvinula prototypy, které se dají snadno přizpůsobit rozdílným rozměrům oken i dveří. „Umí se přizpůsobit nejrůznějším šířkám, přitom dobře těsnit,“ řekl Michal Petrů.

„Máme i systémy, které dokáží zatěsnit vysoké hladiny vody, podobné, jaké trápily lidi na Frýdlantsku nebo Chrastavsku v roce 2010,“ zmínil Sieratovski. Letos firma prototypy testuje a hledá nejlepší materiály desek.

Kromě pevnosti musí brát v úvahu i cenu. Desky se totiž mají dostat i do volného prodeje. Součástí projektu, který liberecká univerzita s firmou JaP Jacina řeší, jsou také zcela nové typy protipovodňových hrazení. Při povodni budou lemovat tok a mají spolehlivě udržet rozlévající se vodu. Přitom ale nebudou potřebovat tak zvanou spodní stavbu. Neboli zabetonované patky, do kterých se vloží lamely odolávající vodě.