V Liberci je moc uzavírek, oprava silnice do Jablonce se odsouvá

Oprava silnice, na které jsou především chodci v nebezpečí, je velmi potřeba. Provoz na silnici narostl za poslední rok několikanásobně. Jízdu po rozbité úzké silnici bez směrových sloupků a vodorovného značení totiž volí řidiči kvůli stavbě nového, a proto zavřeného, tahu na Jablonec.

Silnička se měla stát po letošní letní plánované opravě bezpečnější. Jenže teď to vypadá, že k opravě dojde paradoxně až po otevření nové silnice přes Kunratickou. Pokud se vůbec uskuteční.

Místní: Je to neštěstí

Opravu vyjednal Liberec s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD), obě strany se dohodly na společném financování. Podle odhadu měla oprava vyjít na 5 milionů korun. Město mělo opravit propustky, ŘSD zase položit nový asfaltový povrch. Silnice měla dostat vodorovné značení nebo směrové sloupky, aby auta nejezdila do rozšířených krajnic a neohrožovala chodce. Na silnici se měly objevit i retardéry.

„Jsem naštvaný. Když už jsme konečně s ŘSD našli kompromis, společnost je ochotná se podílet na opravách, vše se najednou zhatí. Policie ani odbor dopravy uzavírku nepovolí. Oprava měla začít letos a nevím, jestli bude dohoda platit i v příštím roce, kdy se otevře hlavní silnice přes Kunratickou,“ uvedl David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku liberecké radnice.

„Je to neštěstí. Chodit po silnici je tady velmi nebezpečné. Bojím se o syna, raději ho do školy a ze školy vozím. Zrovna nedávno si sousedka, co má miminko, posteskla, jaký má strach chodit s kočárkem. Naše petice nepomohla. Dosavadní úpravy jsou úplně neúčinné,“ přiblížil současnou situaci Václav Krkoška z rodinného minipivovaru Vendelín.

Silničkou jezdí ve špičkách motoristé, kteří se chtějí vyhnout oficiální objízdné trase přes Vratislavice.

Až 1950 aut denně

Radar městské policie loni 23. ledna změřil, že v obou směrech projelo za den pouhých 280 aut. Ve čtvrtek 21. dubna, tedy v době uzavírky tahu na Jablonec, jich už napočítal 1950. Na takové nápory ale silnice není konstruovaná.

„Oprava by zabrala maximálně týden a to ještě o prázdninách, kdy by byl menší provoz. Když ale nebude položený nový povrch, nemůžeme tam nic dělat,“ uvedl David Novotný.

„Odložit uzavírku v Harcově byl návrh policie a já se k němu přikláním. Uzavírek je už ve městě opravdu hodně. Potíže kvůli stavbě silnice první třídy na Jablonec jsou značné, hodně řidičů jezdí spodní částí přes Harcov. Nechceme, aby se ještě zhoršil provoz ve Vratislavicích,“ vysvětlil důvody odložení uzavírky Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.