Na rovnátka čekají děti přes rok. Zubařů je na Liberecku žalostně málo

Pacienti mají přitom o léčbu, která se zabývá nepravidelností v postavení, tvaru a počtu zubů, stále větší zájem. Jenže dostat se k ortodontistovi, který chrup zkontroluje a případně rozhodne, že je potřeba řešit vadu pomocí rovnátek, je problém.

„Náš zubař nám doporučil, abychom se syny zašli na vyšetření u ortodontisty. Jenže když manželka začala obvolávat ty liberecké, zjistila, že by musela čekat přes rok, než nás vůbec vezmou,“ popsal Miroslav Mrázek z Liberce.

Nakonec se rodina vypravila za specialistou až do Litoměřic. „Máme tam příbuzné a ti nám dali tip na místní ortodontistku. Ta kluky vyšetřila a řekla, že rovnátka nejsou zatím potřeba. Nic jsme neplatili a jednou ročně tam teď budeme jezdit na kontrolu,“ dodal s tím, že jedinou nevýhodou je cesta, která trvá půldruhé hodiny.

Podobný zážitek má i Karolína Coufalová. „Dceři začaly trochu křivě růst zuby, tak jsem chtěla, aby jí chrup prohlédl specialista. Jenže ve dvou ordinacích mi řekli, že buď vůbec nové pacienty neberou, nebo bych musela čekat několik měsíců. Nakonec jsem jela na doporučení do Mladé Boleslavi,“ sdělila žena.

Na to, že jich je v kraji málo, upozorňují sami ortodontisté už několik let. Zatím marně. Podle statistik se od roku 2010 jejich stav nezměnil, stále jich je devět. V žebříčku krajů je tak v pořadí druhým s nejmenším počtem těchto specialistů. Hůř už na tom je pouze kraj Karlovarský.

Nové pacienty specialisté nepřijímají

„Pacientů se hlásí hodně, snažíme se jim vyhovět, ale někdy se to nedá stíhat a musejí si počkat delší dobu. V Liberci jsme jen tři, to je velmi málo. Už nějakou dobu se snažím k sobě získat ještě jednoho lékaře, ale není to jednoduché. Už jsem obeslala mladé kolegy, kteří atestují, ale většina z nich zůstává v Praze. Zřejmě je tam lukrativnější klientela,“ přiblížila liberecká ortodontistka Dagmar Kadlasová.

Pacientů podle ní přitom přibývá, a to jak dětských, tak i dospělých. „Začali jsme dávat přednost těm dětským, aby nemuseli rodiče dojíždět bůhvíjak daleko. Ty, které musíme odmítat, posíláme třeba ke kolegům do Mladé Boleslavi, jenže i tam už se objednací doby prodlužují,“ dodala lékařka.

To její liberecká kolegyně Irena Chudobová má vyhlášený stop stav. „Nové pacienty už nepřijímáme,“ oznámila sestřička z ordinace. O dlouhých objednacích lhůtách vědí i liberečtí zubaři. Někteří proto odkazují své pacienty rovnou na specialisty do jiných měst.

„V Liberci je vůbec k ortodontistům neposíláme, víme, že by čekali dlouho. Doporučujeme pana doktora ve Varnsdorfu nebo v Děčíně,“ sdělila sestřička z ordinace zubaře Bohumíra Šimíka.

Příliv pacientů z Liberce ortodontista Petr Bartl z Varnsdorfu potvrdil. „Jezdí jich k nám hodně. Když ke mně přijdou a mám volné kapacity, tak je vezmu. Zatím neodmítám, i když ve městě praktikuji sám,“ prohlásil Bartl.

Lékaři zůstávají v Praze

Podle předsedkyně České ortodontické společnosti Evy Šrámkové může za problém nedostupnosti péče hlavně špatné rozložení specialistů v praxi.

„Nejdříve se zdálo, že jde o nedostatek ortodontistů, který je způsoben tím, že do důchodu začíná směřovat generace populačně silných ročníků. Jenže nakonec se ukázalo, že počet specialistů je ve srovnání s jinými zeměmi Evropy spíše mírně nadprůměrný,“ vysvětlila Šrámková.

Problém je v tom, že naprostá většina čerstvě atestovaných lékařů - ortodontistů dlouhodobě zůstává a zařizuje si své praxe ve velkých městech, vůbec nejvíce v Praze.

Tam jejich počet dosáhl devětasedmdesáti. „Snažíme se, aby mladí lékaři měli informace, podle kterých se rozhodují, kde budou mít dobré podmínky k práci. Jenže nemáme žádné pravomoce a ani nám to nepřísluší někam lékaře rozmisťovat,“ dodala Šrámková. Jak vypadá síť zdravotnických zařízení to je podle ní v kompetenci pojišťoven a krajských úřadů.