V Libereckém kraji ubylo trestných činů. Je to největší pokles v zemi

Pokles ve skutečnosti zažily všechny regiony včetně Prahy, nikde ale nebyl tak výrazný jako v Libereckém kraji. Na Liberecku klesla kriminalita o téměř 18 procent. Regionu se blíží jen Královéhradecký kraj, kde je snížení patnáctiprocentní. Průměrný celorepublikový pokles činí 12 procent.

Zatímco ještě v roce 2015 zaznamenali policisté v Libereckém kraji 11 154 trestných činů, loni jich bylo 9 185.

„Otázka, proč je pokles tak výrazný, se nabízí, jednoznačné vysvětlení pro to nemám. Přispívá k tomu asi víc faktorů. Zcela jistě je to prevencí a dobrou prací policie i novou právní úpravou. Jsem přesvědčen o tom, že to je i právním vědomím občanů, tím, že si celá řada lidí začala zabezpečovat svůj majetek lépe než v minulosti,“ nastínil své vysvětlení ředitel krajské policie Vladislav Husák.

Auta kradou specializované skupiny

Ke snížení kriminality dochází už od roku 2010. Tehdy se v kraji stalo 13 764 trestných činů. Výrazně je snížení znát v porovnání krádeží aut, které vždy patřily k největším bolestem kraje. Ještě před sedmi lety ukradli zloději v kraji 918 aut, loni zmizelo 477 vozidel.

„Odcizit Škodu sto dvacet před sedmi lety a oktávii teď je diametrální rozdíl. Vozidla se chrání sama, majitelé mají celou řadu možností sledovacích systémů. Na druhou stranu je tu evidentní, že se krádežemi aut začínají zabývat skutečně specializované skupiny lidí, kteří jsou navázáni na mezinárodní sítě,“ uvedl Husák.

Tento druh kriminality i přes značný pokles bude i letos patřit k prioritám krajské policie. Zloději se zaměřují víc na dražší auta, často pak končí na východ od českých hranic.

Přibylo kapesních krádeží a padělků bankovek

Ještě výraznější je pokles u krádeží a vloupání do objektů. U krádeží do takzvaných ostatních objektů, kam patří i chaty a sklepy je v kraji pokles dokonce o 42 procent. I tak jde pořád o nejrozšířenější druh kriminality.

„I tady platí, že si lidé chrání svůj majetek víc než dřív. Před šesti sedmi lety se například moc nevyužívaly služby zabezpečovacích firem,“ hledá jedno z možných vysvětlení ředitel Husák.

V kraji naopak přibylo případů kapesních krádeží nebo padělání měny. U padělků bankovek je to řečí statistiky nárůst o 148 procent. Ze 40 předloňských případů na loňských 99.

Kriminalitou je nejvíc zatížený liberecký okres, kde se stalo přes 45 procent všech loni nahlášených případů. To bylo 4 144 činů. Policistům v kraji se podařilo o více než tři procenta zvýšit počet objasněných zločinů. Vyřešili 4849 případů, což je 52,7 procenta z celkového počtu.