Zchátralou pilu nahradí sportovní areál s dětským dopravním hřištěm

Měla by se tu zrodit několikasetmetrová asfaltová oválná dráha, mohla by sem navazovat také cyklostezka, která je na tomto místě nyní přerušená.

„Jedna provozní budova by se možná ještě dala opravit a znovu využít třeba jako kulturní středisko, to by musel posoudit statik,“ podotkl místostarosta Nové Vsi Viktor Portele.

Demolice areálu se prodraží, protože v komplexu jsou i nebezpečné odpady. „Podmínka bezúplatného převodu je, že demolici musíme provést na vlastní náklady. Pomohou nám s tím lidé, kteří pro nás provádějí veřejně prospěšné práce, hlásí se taky hasiči, kteří by mohli likvidaci budov spojit se svým cvičením,“ řekl Portele.

Obec hospodaří se zhruba třináctimilionovým rozpočtem, takže získat peníze na demolici a pak na výstavbu nového komplexu nebude snadné. Pomoci by měly dotace. Vybudování kulturně společenského centra by podle předběžných odhadů mohlo vyjít na tři až tři a půl milionu.

Firma, která vlastnila areál, zkrachovala

Úpadek kdysi dobře prosperujícího podniku na zpracování dřeva započal před dvěma desítkami let.

„Areál získala na počátku devadesátých let v privatizaci jistá firma, která ale zkrachovala. V roce 1993 tak přešel do správy bank, kterým firma dlužila. O rok později jej převzalo ministerstvo financí a od té doby to tam všechno chátrá,“ vyprávěl místostarosta Nové Vsi Viktor Portele.

V roce 2007 poprvé požádala Nová Ves ministerstvo o bezúplatný převod do svého majetku. To se nezdařilo, ale po povodních v roce 2010 obec alespoň část pozemků dostala do pronájmu.

„Tehdy nám tady voda sebrala silnici, všechno tady bylo vzhůru nohama a do areálu jsme umístili velkoobjemové kontejnery, kde se soustřeďoval a třídil komunální odpad,“ popsal místostarosta.

„V roce 2015 jsem se zavázal k tomu, že se pokusím areál pro obec získat. Naštěstí jsem na ministerstvu financí narazil na správného člověka, kterým byl náměstek ministra pro majetek státu Ondřej Závodský. Vypracovali jsme nový privatizační záměr, podle něhož se má na místě zřídit kulturně sportovní centrum pro místní i přespolní obyvatele,“ nastínil Portele.