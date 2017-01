O hasičích v Zákupech se zase mluví, budou nejmodernější v kraji

„Takové auto nemají snad ani profesionální hasiči,“ usmívá se zákupský starosta Radek Lípa.

O jaké auto vlastně jde? Cisternu za 9,4 milionu jim na zakázku montuje specializovaná firma. Vejde se do ní pět hasičů a čerpadlo dokáže za minutu nasát dva tisíce litrů vody.

Vůz ale hasiči nevyužijí jen k hašení požárů. Je vybaven vyprošťovací technikou k zásahům u dopravních nehod, dále protichemickými obleky, termokamerou, obleky do vody a horolezeckou technikou. Dá se říct, že půjde o hasičskou základnu na kolech.

„Je to první velké a takto vybavené auto, které za 166 let existence našeho sboru v Zákupech budeme mít. Bude patřit mezi chloubu města. Takže mezi chlapy panuje nadšení a radost,“ těší se velitel zákupské jednotky hasičů Zdeněk Homza.

Cisternu ve svítivě oranžové barvě město pořídilo z dotace, dva miliony z celkové částky pak přihodilo ze svého.

Nová hasičárna na obzoru

Koupě nového auta ale nebude poslední novinkou, na niž se zákupští hasiči těší. V tomto roce chce radnice zažádat o dotaci na rekonstrukci bývalých skladů a garáží u výpadovky na Českou Lípu.

Ty město loni za 2,5 milionu korun koupilo se záměrem vybudovat tu novou hasičskou zbrojnici.

„Máme dnes hasiče ve společných prostorách s Technickými službami. Navíc mají sídlo uprostřed sídliště, což prodlužuje dojezdovou dobu a je to i nebezpečné,“ zdůvodnil stěhování starosta Zákup Radek Lípa.

V plánu je podat žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, kde by se našly peníze na zařízení zázemí, stavbu šaten, společenské místnosti, posilovny a školicího centra, aby „hasičárna“ odpovídala významu zákupských hasičů.

Za předpokladu, že město na dotaci nedosáhne, je radnice připravena uvolnit alespoň dva miliony na nezbytné úpravy v podobě stavby sociálního zařízení a šaten.

Jeden kalendář nestačí

Dobré zprávy vyprovokovaly zákupské hasiče k oživení myšlenky na další lechtivý kalendář. Ten nafotili před pěti lety a sklidili s ním obrovský úspěch.

„Teď, když budeme mít nové supermoderní auto, si to o nějaké fotky přímo říká. Hodně o tom teď přemýšlíme a diskutujeme. Každopádně bychom to pojali tak, že výtěžek z prodeje by putoval na charitu,“ svěřil se Zdeněk Homza, šéf hasičské jednotky.

Kalendářů vzniklo kdysi 200 kusů a většinu hasiči rozdali na Hasičském záchranném sboru, ve firmách, které ho sponzorovaly, i na radnicích okolních obcí. Hlavně ženské osazenstvo prý bylo fotkami nadšeno.

Samotná jednotka dobrovolných hasičů v Zákupech čítá ke dnešku 22 členů a ročně si připíšou 67 zásahů. Mají oprávnění zasahovat i u dopravních nehod. V loňském roce hasili například rozsáhlý požár dřevěné bažantnice v Mimoni-Hvězdově.

Kromě profíků si hasičů cení i lidé v obci, neboť jsou nositeli společenského života. „Když nám zmizí víko od kanálu, volám hasičům. Když chci uspořádat ples, volám hasičům. Život ve městě si bez hasičů neumím představit,“ chválí je starosta Lípa.