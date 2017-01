TRW chce v Rychnově zřídit výrobní halu. Místní se bojí dalších kamionů

Místní obyvatelé se však bojí, že kvůli tomu bude centrem města projíždět do bramborárny více kamionů než doposud.

„V Rychnově nikdy nebyla vyřešena dopravní obslužnost do tohoto místa. Neexistuje tady jiné napojení než přes Tovární ulici, tudíž středem města kolem školy či domova pro seniory. Kvůli záměru TRW se počet kamionů ale i osobní dopravy podle nás navýší, i když firma tvrdí opak,“ domnívá se Tomáš Hádek, předseda Rychnovského spolku.

Hádek tvrdí, že pokud nebude do průmyslového areálu vést solidní silniční napojení, bude stav neúnosný. „Kamiony se tady budou prohánět centrem města a po rozbitých cestách. Už dnes je tu provoz na kraji únosnosti,“ doplnil Hádek.

Podle něj je pak dalším problémem to, že Rychnov se stane místem jednostranně orientovaným na automobilový průmysl. Už dnes tu má pobočku několik takových to firem. „V okamžiku, kdy nastane krize, na kterou je automobilový průmysl značně citlivý, bude problém a fabriky začnou propouštět a ty areály zůstanou opuštěné,“ myslí si Hádek.

Ten také říká, že Rychnov není místem, kde by byla veliká nezaměstnanost a že většina místních obyvatel zde žije proto, že je tady klid, příroda, zeleň. „Většina lidí dojíždí za prací do Jablonce nebo Liberce. Další továrny tu proto nejsou tak důležité,“ pronesl předseda spolku.

Pokud vše vyjde, práci by tu mohlo najít až 400 lidí

V první fázi chce TRW v areálu bramborárny umístit šest obráběcích linek pro výrobu brzdových třmenů a zaměstnat až 200 lidí. Už dnes tu sídlí firma, která pro TRW skladuje materiál. Do několika let by TRW chtělo areál rozšířit o přístavbu a nabídnout práci dalším až 200 lidem. To vše ale pod podmínkou, že společnosti vyjde jednání s klíčovým odběratelem.

Firma TRW nechtěla pochybnosti některých obyvatel Rychnova zatím pro MF DNES příliš komentovat. Tomáš Svobodník, vedoucí projektu rozšíření výroby TRW k výtkám o nárůstu dopravy uvedl, že firma rozumí obavám občanů.

„Budeme s nimi na toto téma vést otevřený a přímý dialog dne druhého února 2017 od 18. hodin v sále restaurace Beseda,“ řekl Svobodník. Firma svůj záměr představila obyvatelům a zastupitelům Rychnova na veřejném zasedání zastupitelstva loni 15. prosince.

Částečné obavy z nárůstu dopravy v centru města má i starosta Rychnova Tomáš Levinský. „Nám sice firma říkala o snížení dopravy, ale zaznělo i to, že tam bude dvě stě zaměstnanců v první fázi, dalších dvě stě v druhé, což chápu jako nárůst dopravy. Na druhou stranu tady chybí dopravní řešení do tohoto areálu. My jsme si proto zadali přípravu studie dopravního řešení ve městě, která má řešit i příjezd do zmíněné průmyslové zóny,“ uvedl Levinský.

TRW by mohlo město oživit

Starosta města doplnil, že jedna z firem, která tu před časem měla zájem o areál poblíž bramborárny si nechala vypracovat studii zatíženosti ulic v Rychnově dopravou. „Ze studie vyplynulo, že Tovární ulice je na hranici norem, přetížení,“ podotkl starosta.

Podle Levinského však není město tím, kdo by mohl investorovi něco zakazovat. „Určitě ale budeme vést dialog. A částí toho dialogu bude i jednání s TRW o případné spoluúčasti na dopravním napojení do areálu. Myslím, že by se na tom neměl podílet jen stát, obec, ale i firma, která tam bude sídlit,“ řekl Levinský.

Starosta však uznává, že vstup TRW by mohl Rychnov oživit. „V novém podniku mohou pracovat místní, kteří nyní dojíždí za prací do sousedních větších měst. Tam si i nakoupí a vyřídí vše potřebné a sem se v podstatě vrací jen přespat. My tu sice máme drobné obchody a služby jako drogerie, železářství, ale obchůdky živoří. Kdyby část lidí pracovala tady, mohly by se zlepšit služby, zvýšit poptávka po nich,“ uzavřel Levinský.