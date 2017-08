Sprejer zakryl cestujícím ve vlaku výhled na Jizerky. Hledá ho policie

„Je to ostuda, že takovéto vozidlo muselo na trať. Velmi to znepříjemňovalo zážitek z jízdy cestujícím, kteří na jedné straně kvůli kresbám vůbec neviděli z oken ven. Nesnáším tento druh vandalství. Domnívám se ovšem, že pachatel může být vypátrán, jelikož po něm zůstal určitý rukopis, podpis a podle toho by se mohlo zjistit, o koho jde,“ říká šéf jabloneckého dopravního výboru a odborník na železnici Jindřich Berounský. Uvedl, že pomalovaný vlak viděl v sobotu v Kořenově.

Po vandalovi momentálně pátrá policie a hledá svědky. Incident se odehrál na konci července, kdy byl vlak odstaven na frýdlantském nádraží. Neznámý umělec zde různými barvami vytvořil graffity v podobě nápisů „RGB“, „HIPE“ a „WALL“ .

„Obracíme se žádostí o spolupráci na veřejnost. Chceme vědět, zda si někdo z občanů v inkriminované době, tj. od 23:30 dne 28. července do 04:20 dne 29. července, nevšiml v prostoru kolejiště, zejména poblíž odstaveného vlaku, pohybu nějakých osob. Případné poznatky je možné policistům předávat prostřednictvím bezplatné tísňové linky 158 nebo přímo na obvodní oddělení ve Frýdlantu,“ informuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Policejní mluvčí dodala, že na místě byl také policejní psovod se služebním psem, který vypracoval pachovou stopu, a též kriminalistický technik. „Ten zajistil stopy, které se budou nyní vyhodnocovat,“ doplňuje Šrýtrová.

Českým drahám vznikla kvůli posprejovanému vlaku škoda kolem 25 tisíc korun. Podle mluvčí Českých drah Radky Pistoriusové je vůz již stažen z trati a v úterý bude od podpisu sprejera očištěn.

„Vozidlo bylo v provozu minimálně, v pondělí už ne a zítra bude přistaveno na očištění skříně s graffity po útoku vandala. České dráhy mají potíže s každým ničením majetku, u vozidel jsme vázáni čistotou souprav smlouvami s objednateli. Na některých soupravách jsou povinné nápisy, takže je po očištění skříní musíme obnovovat,“ uvádí Pistoriusová.

Jindřich Berounský se domnívá, že by při podobných událostech pomohly kamery. „Bylo by dobré, kdyby odstavené vlaky byly pod osvětlením a v dosahu kamer. Úplně nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby ještě fungovaly depa a výtopny, kam se soupravy mohly přes noc schovat. Bohužel tato zázemí pro odstavená vozidla se z ekonomických důvodů ruší,“ dodává dopravní specialista.