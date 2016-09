Ve vile Henleina ožila po válce nacistická zvěrstva. Teď vyhlíží lékaře

Otevřelo se před 70 lety, v září 1946 v objektu, který k tomu účelu byl snad vůbec nejvhodnější – v bývalé vile nacistického vládce Sudet Konrada Henleina.

Vilu v Husově ulici si Henlein nechal postavit v roce 1937. Když se pak stal o dva roky později místodržícím Říšské župy Sudety, byla bývalá výletní kavárna naproti přeměněna na strážnici oddílu SS, který Henleinovo sídlo hlídal.

Zchátralou vilu koupil od státu liberecký podnikatel Martin Havlín a zahájil rozsáhlou rekonstrukci.

Hned první dny po osvobození zajistili Henleinovu vilu dobrovolníci a 9. října byla předána zástupcům liberecké osvětové magistrátní rady a okresního výboru Svazu osvobozených politických vězňů, aby zde vybudovali muzeum nacistického barbarství.

To bylo po roce příprav a shromažďování materiálu otevřeno 8. září 1946 za účasti ministra informací Václava Kopeckého a ministra spravedlnosti Prokopa Drtiny.

Cela smrti a mučírna

„V suterénních místnostech byly mimo jiné napodobeny pankrácká cela smrti a sekyrárna, mučírna terezínské Malé pevnosti a hromadná cela. Patro patřilo pietní síni a expozici dokumentující na fotografiích, pocházejících zčásti i z Henleinova osobního archivu, válečné hrůzy a útrapy lidí v celé okupované Evropě. Zahrada se změnila na zmenšeninu dvora terezínské Malé pevnosti,“ uvádějí autoři Knihy o Liberci.

Součástí expozice byly také osobní věci z pozůstalosti Konrada Henleina. „Jednalo se například o součásti jeho uniformy, doklady k čestnému občanství, ale i fotografie a jiné dokumenty s ním související,“ prozradil kurátor sbírkových fondů Severočeského muzea v Liberci Lubor Lacina.

V roce 1956 byla expozice upravena libereckými historiky a v té době byla již Henleinova vila začleněna do Severočeského muzea jako jeho pobočka. Památník se za více než osmnáct let existence stal vyhledávaným turistickým cílem návštěvníků Liberce.

Zrušen byl k poslednímu dni roku 1964 po vybudování autentické expozice Národního památníku Terezín. Exponáty byly převezeny do hlavní budovy Severočeského muzea, přičemž některé našly místo ve stálé expozici nejnovějších dějin. V bývalé Henleinově vile byly pak zřízeny jesle, později tu působila hygienická stanice.

Ve vile chce podnikatel lékaře i občerstvení

Zchátralou vilu koupil poté od státu liberecký podnikatel Martin Havlín a zahájil rozsáhlou rekonstrukci. „Vadilo mi, jak dům léta chátral. Mám k němu svým způsobem osobní vztah, protože jsem tam chodil do jeslí. Chci z vily mít otevřený dům občanské vybavenosti, aby sloužil lidem,“ řekl.

Ve vile chce vybudovat kanceláře, ale počítá i se dvěma ordinacemi lékařů nebo obchodem. Mohlo by tu vzniknout také kadeřnictví nebo rychlé občerstvení. „Dům by měl začít sloužit novému účelu do tří let,“ naznačil loni Havlín.