Poláci dostali podmínky i vězení za napadení policisty, který střílel

Obžalovaným Kamilu Piechovi, Jacku Jerzymu Hulykovi a Dawidu Michalu Smyrakovi hrozilo za pokus o násilí proti úřední osobě a výtržnictví vězení od šesti měsíců až po 6 let.

Soud jim ale vyměřil podstatně nižší tresty, než jaké požadoval státní zástupce. Na místě se proto odvolal. Podal také stížnost proti propuštění dvou mužů z vazby.

„Tresty na samé spodní hranici trestní sazby považuji za neúměrně mírné. Neodpovídají intenzitě útoku, ani tomu, že jde ve dvou případech o recidivisty,“ řekl státní zástupce Miroslav Mareš.

Senát zohlednil trestní minulost

Obžalovanému Piechovi soud vyměřil patnáctiměsíční podmínku s tříletým odkladem a vyhoštěním na čtyři roky. Smyrak dostal podmínku 2,5 roku s 3,5letou zkušební dobou. Jediný Hulyk má jít na rok do vězení. Soud jej také na pět let vyhostil.

„Byl sice nejméně agresivním útočníkem, senát ale musel zohlednit jeho bohatou trestní minulost. Uložení nepodmíněného trestu je na místě,“ zdůvodnila rozsudek předsedkyně senátu Jana Vodehnalová.

Hulyk je několikrát trestaným recidivistou. Čtyři měsíce před činem si v Polsku odpykal čtrnáctiletý trest za pokus o vraždu. Tvrdí ale, že se loni v Liberci ničeho nedopustil a na nikoho neútočil.

„Nic jsem tomu člověku neudělal. Šel jsem jen ke strkajícím se osobám. Ten muž to ale špatně vyhodnotil a dal mi ránu. Přitom jsem ani jednou neslyšel, že náleží k policii. Kdybych viděl, že má pistoli, nešel bych k němu tak blízko a nic mu nevysvětloval,“ prohlásil Hulyk.

Polák chtěl prý cigaretu

Incident se odehrál loni 28. září u celního úřadu v liberecké ulici České mládeže. Policista šel s manželkou kolem osmé hodiny večer z kina v Obchodním centru Nisa.

Obžalovaný Kamil Piech, který byl v té době silně opilý, za ním údajně běžel, chytil jej zezadu za ruku a otočil ho. V tom, co nastalo, se výpovědi různí.

Piech tvrdí, že jen žádal o cigaretu, ale dostal ránu. Policista řekl, že mu nerozuměl, chycení ale vyhodnotil jako agresi. Poláka údajně odstrčil. „V tu chvíli mě praštil do obličeje. Praštil jsem ho taky. Nato přiběhli další dva a všichni křičeli,“ popsal devětadvacetiletý policista.

Poškozený, který čelil přesile, se údajně ohlásil jako policista. „Výzvy nefungovaly. Byli dál agresivní. Věděl jsem, že takto dlouho nevydržím. Proto jsem vytáhl zbraň,“ tvrdí policista. Obžalovaného Hulyka zbraní udeřil do hlavy.

Postupně padly dva výstřely. Policista tvrdí, že šlo o varovné výstřely a že mířil do trávy. Druhá kulka ale zasáhla nohu Kamila Piecha. Ani to jej údajně v agresi nezastavilo. Na to, že má průstřel nohy, se přišlo až na policejní služebně.

Obžaloba vychází z výpovědi policisty a jeho ženy. Obhajoba ale poukazuje na to, že ve výpovědích a v celém případu je celá řada nejasností a rozporů. Výpovědi policisty a jeho ženy považují obhájci za účelové a neobjektivní.

Svědci viděli jen strkanici

„Skutek považuji za neprokázaný,“ uvedl Smyrakův obhájce Vladislav Šinták.

Podle něj se nepodařilo prokázat ani to, že se do konfliktu zapojovali všichni tři Poláci a že útočili.

Dva vyslechnutí svědci uvedli, že viděli jen strkanici dvou mužů. Zbylí dva podle nich stáli na chodníku a neútočili.

Podle obhajoby policista vůbec nemusel použít zbraň, protože se zabýval studiem systému sebeobrany a boje zblízka Musado.

„Trénoval ho třináct let, měl by tedy zvládnout tři podnapilé osoby. Na žádost o cigaretu ani nelze reagovat vytažením zbraně a střelbou. O zásadě přiměřenosti lze pochybovat,“ řekl obhájce Šinták.

Obžalovaní navíc tvrdí, že byli opilí a neslyšeli výzvu „jménem zákona“ ani slovo „policie“. Obhájci žádali zproštění obžalovaných.

„Moc lituji toho, co se stalo, chtěl jsem jen poprosit o cigaretu, nechtěl jsem se s nikým hádat. Vzal jsem si z toho ponaučení, že už nebudu pít alkohol. Omlouvám se policistovi a jeho ženě za ten stres,“ uvedl obžalovaný Kamil Piech.

„Jsem devět měsíců ve vazbě a celé to je velké nedorozumění. není mi jasné, proč byla užitá zbraň a k čemu vlastně došlo,“ řekl obžalovaný Smyrak.