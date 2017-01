Počasí naruby. Ve výše položeném Liberci bylo tepleji než v Českém ráji

„Bydlím v Modřišicích u Turnova a když jsem odjížděla ve čtvrtek do práce v Liberci, měli jsme u našeho domu minus šest stupňů Celsia. Do Liberce jsem přijela do plus jednoho stupně Celsia,“ prozrazuje Zdeňka Štrauchová, krajská mluvčí profesionálních hasičů.

Ve středu brzy ráno sjela rtuť teploměru na turnovské stanici České hydrometeorologického ústavu k mínus dvaceti stupňům Celsia, v Liberci se nejnižší teplota pohybovala pouze kolem minus třinácti stupňů. Nešlo přitom o nijak výjimečné dny.

Loni v prosinci a letos v lednu zažili lidé v Turnově a okolí častokrát silnější mrazy a vydatnější sněžení než obyvatelé 25 kilometrů vzdáleného Liberce. Ale pozor, tento pozoruhodný úkaz se neobjevil pouze tehdy, kdy nad nízko se rozkládajícím Českým rájem ležela studená inverzní poklička a výš položený Liberec se topil ve slunci.

„Opravdu jsem si při svých cestách všiml, že tahle zima je v Turnově chladnější než v Liberci a nachumelilo tady víc,“ říká turnovský patriot Milan Brunclík starší. „Něco podobného už dlouho nepamatuji.“

Prvního prosince v Liberci dokonce pršelo, zatímco v Turnově sněžilo a mrzlo. V Turnově ukazoval automobilový teploměr minus dva stupně Celsia, v centru Liberce pak plus dva stupně. „Současná zima poskytla podobných příkladů víc,“ upozorňuje Brunclík.

Taková zima nebyla devět let, tvrdí amatérský meteorolog

Základní nadmořská výška Liberce činí 374 metrů, zatímco Turnov je pouze 260 metrů nad mořem.

Obrácenou zimu, kdy Český ráj v mrazech i ve sněhu vítězí nad Libercem, zaznamenal Vlastimil Brůček - v Turnově uznávaný amatérský meteorolog. Počasím se zabývá už třicet let a kromě jiného cestuje po zeměkouli za tropickými bouřemi.

„Takovou zimu jako letos jsem v Turnově a v Pojizeří nezaznamenal už devět let,“ prohlašuje Brůček. „Bylo tady až o pět stupňů Celsia méně než v Liberci. Nejde jen období, kdy nastala inverze, při níž jsou v nížinách nižší teploty než nahoře v horách.“

Podle Brůčka je Turnovsko chladnější a více zasněžené než Liberecko vlivem proudění vlhkého oceánského arktického vzduchu od severu a severozápadu.

„Oblačnost přechází nad Libercem a stočí se k jihovýchodu nad Turnov. Tam zůstává viset na návětrné straně a vypadávají z ní sněhové srážky. Přináší s sebou také nižší teploty, než jaké má Liberec, oddělený od Turnova Ještědsko-kozákovským hřbetem.“

Chladný vzduch ze severu

Brůček dodává, že v minulých letech proudil do střední Evropy v zimě teplý vzduch, zatímco letos ho blokují anticyklóny (tlakové výše) nad západní Evropou. „Mohl k nám tak proudit chladný vzduch ze severu,“ konstatuje Brůček.

„Letošní zima se zatím vymyká z extrémů, jaké jsme zažívali v letech 2013, 2014 a 2015, kdy nebyl skoro žádný sníh a málo mrzlo. Současný leden připomíná předchozí normální éru, kdy chladné zimy převažovaly nad teplými.“

Počasí pozorně sleduje Luboš Baloun, pilot horkovzdušného balónu, který dělá vyhlídkové lety Českým rájem. Potvrzuje slova Štrauchové, Brunclíka i Brůčka.

„Jsem z Rovenska pod Troskami, kde letos skutečně leží víc sněhu než v Liberci, kam jezdím do firmy,“ uvádí Baloun. „Víc než v Liberci ho bývá také v části Českého ráje pod Kozákovem, například v Tatobitech nebo v Žernově.“