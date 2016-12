Vlci opět útočili. Jsme pro ně jako lednička, říká majitel ovcí

„Naposledy u nás byli na Václava. Myslím ale, že k útoku zase dojde. Beru to zatím sportovně, i když se mi dobře nespí, těžko říct, kdy zase přijdou,“ řekl chovatel Martin Líman.

Vlci mu už zadávili sedm ovcí. Náhradu od státu ale dostal jen za tři. Zbylá zvířata byla jehňata a nepodařilo se dohledat jejich zbytky. To je nezbytná podmínka poskytnutí finanční náhrady.

„Vnímám to jako problém, útoků už u nás bylo několik, na druhou stranu pokaždé u jednoho chovatele. Žije u lesa a otázkou je, jestli má stádo dobře zabezpečené,“ zmínil starosta obce Bezděz Jaroslav Cinkl. „Je možné, že tam zrovna vlci mají teritorium a troufnou si,“ dodal starosta Cinkl.

Oslík spouští alarm

Chovatel Líman připravuje určitá opatření.

„Vypadá to, že jsem pro ně opravdu otevřená lednice. Vlci se ale postupně otrkali, podruhé už ovci spořádali na oplocené pastvině. Patrně navíc podle ochranářů učí lovit vlčata. Nepomůže ani elektrický ohradník, podhrabou se. Když mají hlad a cítí jednoduchou kořist, pasivní překážky pro ně nic nejsou,“ zdůraznil Líman a dodal: „Chystáme se pořídit si oslíka. Nemá rád psovité šelmy a pokud by vlci přišli, měl by spustit ‚alarm‘.“

„Myslím, že lidé tu strach nemají. Asi kdyby vlci zaútočili na více místech, začali by to řešit víc. Vlci už ale začínají k tomuto místu patřit,“ míní starosta Bezdězu.

Podle údajů krajského úřadu se dosud na Českolipsku pohybovalo sedm vlků. Mohli ale mít štěňata nebo přecházet do či z Německa.

Liberecký kraj poskytne poškozenému majiteli náhradu škody ve výši 2,2 tisíce korun. Letos už krajský úřad přijal pět žádostí o náhradu škody způsobenou vlkem. Celkem za téměř 39 tisíc korun.

Stejný majitel dostane odškodné už potřetí. „Škodu majiteli ovce vyplatí Liberecký kraj, který má pro tento případ k dispozici dotaci od ministerstva financí vyhrazenou právě pro náhradu škody způsobenou vybranými zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlci patří,“ zmínil radní Jiří Löffelmann.