O sněmovnu se v Libereckém kraji utká i ministryně Marksová z Prahy

A například sociální demokraté sázejí na ministry. A je jedno, odkud jsou. Tak třeba jedničkou na kandidátce v Libereckém kraji má být Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí. Žena, která žije a pracuje v Praze.

„Její kandidaturu na lídra schválilo a potvrdilo také vedení ČSSD,“ upozornil Jan Mečl, předseda krajského výkonného výboru ČSSD Libereckého kraje.

Dalšími kandidáty jsou už stávající poslanci Lukáš Pleticha a Pavel Ploc. Na čtvrté místo se pak dostala starostka České Lípy Romana Žatecká.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo složit velmi silnou kandidátku, ve které najdeme zkušené a úspěšné politiky a političky. Všichni už udělali kus práce jak pro náš kraj, tak i pro celou zemi,“ vyzdvihl Mečl.

Starostové s Lidovci, Změna se Zelenými

Známou tvář si do čela své kandidátky vybrali také Starostové a nezávislí, kteří jsou do voleb v koalici s KDÚ-ČSL. Lídrem bude současný poslanec Jan Farský. „Ostatní jména jsou zatím tajná, musíme ještě počkat na sjezd Lidovců, až potom je můžeme zveřejnit,“ upozornil poslanec.

Sílu koalice chce v parlamentních volbách využít i Změna. Společnou kandidátku vytvořila se Stranou zelených a povede ji advokátka Věra Nováková z Jablonce nad Nisou. Mezi právníky nejde o neznámou tvář.

V roce 2010 ještě jako státní zástupkyně sepsala otevřený dopis tehdejšímu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi proti návratu Renaty Vesecké na pozici krajské žalobkyně v Hradci Králové.

„Vstup do aktivní politiky chápu jako logický krok, pokračování ve snaze o spravedlivější svět, jen jinými prostředky,“ uvedla právnička. Ráda by prý navázala na zkušenosti ze své profese, která jí daly nahlédnout do systému zevnitř, poznat jeho nedostatky a nespravedlnosti.

Starosta za ODS, ANO s pekařem v čele

Jedničku už představili i občanští demokraté. Stal se jí starosta Jablonce nad Nisou Petr Beitl. Zbytek kandidátky ještě musí schválit výkonná rada, a ta proběhne v červnu. „Pak můžeme zveřejnit další jména,“ informoval Dan Ramzer, krajský předseda ODS.

Na svém lídrovi se už dohodlo i hnutí ANO. Na začátku dubna si krajský sněm zvolil jako jedničku pekaře a cukráře Jiřího Bláhu.

„Vstupuju do toho proto, že mě přestalo bavit žít v téhle společnosti. Jeden se tu snaží dělat něco poctivě, zatímco výhodu mají ti, kteří jsou nepoctiví,“ svěřil se podnikatel. Do politiky prý nejde proto, aby lidem říkal, jak se má co dělat, ale aby pomohl začít nazývat věci pravými jmény.

Strana TOP 09 vsadila znovu na Václava Horáčka. Ten býval šestnáct let starostou Železného Brodu, než svůj post v roce 2010 vyměnil za křeslo v Poslanecké sněmovně. Dvojkou na kandidátce bude František Gábor, trojkou pak lékař jablonecké nemocnice Miloš Rejmont. Piráty povede do voleb za Liberecký kraj chemik Ondřej Kolek.