Vyhození politici chtějí zpět do ANO. Primátor Liberce mezi nimi není

Zájem o členství teď projevila část členů zrušených místních organizací. V kuloárech se hovořilo o třetině z jedenatřiceti členů liberecké a frýdlantské organizace.

„I když byly svátky, dorazilo z Liberce na krajské předsednictvo deset přihlášek. Jde o lidi, kteří v hnutí působili před zrušením místních organizací. Ti zcela noví zatím hlavně volají a ptají se, jak mají postupovat,“ potvrdila ve čtvrtek večer Jana Pastuchová, poslankyně ANO za Jablonecko a dočasná krajská předsedkyně.

Na čtvrteční šestou hodinu večer svolala mimořádné krajské předsednictvo. Zabývalo se mimo jiné budoucností ANO na Liberecku.

Pastuchová: Hlásící se zájemce známe

„Členové, co se znovu přihlásí, určitě nebudou čekat půl roku, protože ty lidi známe. Pokud by předsednictvo přihlášky odsouhlasilo, pošleme je do hlavní kanceláře hnutí, aby mohli být znovu přijati,“ zmínila Jana Pastuchová. „Byla bych ráda, aby se znovu přijatí členové mohli zúčastnit krajského sněmu 20. ledna, kde se bude volit nové krajské předsednictvo.“

Jméno libereckého primátora Tibora Batthyányho mezi přihláškami nebylo. On sám již dříve v médiích uvedl, že se proti zrušení svého členství nebude odvolávat. A nehodlá o něj ani znovu usilovat. „Je mi to trochu líto, jsem jeden ze zakládajících členů ANO, ale tenkrát jsme zakládali středopravicovou stranu, teď už jsme pomalu levicovější než komunisté,“ řekl Tibor Batthyány MF DNES krátce poté, co přišel o své členství v ANO.

Před Vánoci rovněž uvedl, že se ani nechystá vstupovat do žádné jiné strany a na jeho práci se nic nezmění. „Je jedno, jestli jsem byl v ANO, u zelených nebo z Marsu. Teď prostě bude namísto devíti lidí za ANO sedět v zastupitelstvu devět nestraníků,“ uvedl Batthyány.

Své odvolání vysvětloval mocenskými zájmy uvnitř hnutí a největší podíl na něm měla podle jeho slov Jana Pastuchová. Zrušení obou organizací přirovnal k praktikám z 50. let.

Komárek: Nejsme hospodský spolek anarchistů

Nynější krajská předsedkyně ANO Pastuchová to ale odmítá. „Předsednictvo hnutí ANO rozhodně nebude rušit nějakou organizaci na základě mého návrhu. Místní organizace se řešily dlouhodobě, byly v nich dvě protichůdné skupiny a nešlo nastavit spolupráci. Proto předsednictvo udělalo tento krok,“ zmínila Pastuchová.

„Byl to doutnající problém. Šlo o organizaci, kde byly dlouhodobě neřešitelné spory. Zrušení organizace bylo ze všech špatných rozhodnutí to nejméně špatné a zároveň šlo o jedno z nejtěžších rozhodnutí, co jsem kdy měl,“ uvedl člen předsednictva ANO a poslanec Martin Komárek a dodal: „Může to ale pomoci tomu, aby se do ANO rychle vrátili lidé, co chtějí ctít pravidla a respektovat to, že nejsme hospodský spolek anarchistů, ale nejvlivnější politické hnutí v zemi. Pevně doufám, že to voliči pochopí a ocení.“

Jestli dojde k obnovení místních organizací bude známo až v novém roce. Pokud bude přijato nejméně pět členů, mohou požádat o zřízení nové místní organizace. „Pokud v Liberci a ve Frýdlantu vzniknou nové organizace, věříme už, že budou pracovat v souladu se stanovami a kodexem hnutí ANO,“ dodala Pastuchová.