Lyžař jel příliš rychle, říká k tragické srážce na Ještědu horská služba

Padesátiletý lyžař sjížděl v neděli dopoledne po sjezdovce Liberecká k dojezdu lanovky na Černý vrch. Ve spodní části, téměř na dojezdu k samoobslužné restauraci Černý vrch narazil do čtyřkolky, která jela po sjezdovce do chalupy na hřebenu pro ženu, aby ji transportovala do sanitky (o nehodě jsme psali zde).

„Náš kolega jel se zapnutou sirénou a majáčkem. Lyžaři mu ustupovali, mohl jet maximálně dvacet pět kilometrů za hodinu. Podle jeho vyjádření, když viděl, že se na něj lyžař vyřítil, zůstal dokonce stát. Lyžař měl ale tak velkou rychlost, že nestihl včas zastavit a čelně narazil do čtyřkolky,“ přiblížil René Mašín zprostředkovaně okolnosti tragického střetu.

Řidič čtyřkolky s pásy je podle něj zkušeným záchranářem a svahy Ještědu zná velmi dobře. Členem horské služby je přes třicet let, zaměstnancem patnáct.

„Areál tam má cedule s výstražnými vykřičníky, které jasně upozorňují lyžaře na nebezpečí, že to místo je úzké a je tam horizont, přes který není stoprocentně vidět celá trať. Nahoře je i značka zúžený profil. Každý lyžař by na to měl reagovat tím, že sníží rychlost. Mohlo by tam totiž třeba ležet dítě nebo snowboardista,“ domnívá se Mašín.

„Sjezdovka je tu docela úzká. Umím si představit, že lyžař v helmě může v tomto místě pípající skútr nebo čtyřkolku přeslechnout. Prostě si jich pod tou boulí nevšimne včas, a to i proto, že je tam nečeká,“ prohlásil včera na Ještědu Michal z Mladé Boleslavi.

Lyžař, který tragicky zahynul, měl helmu. Při srážce ale utrpěl těžké zranění. Do liberecké nemocnice byl převezen již v kritickém stavu a zranění následně podlehl.

Policistům mohou pomoci také svědci

„V souvislosti s tragédií zahájila liberecká kriminální policie úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Kriminalisté podle ní zjišťují veškeré důležité okolnosti a míru zavinění. Žádné obvinění ale zatím nepadlo. V případu bude zapotřebí také vypracování posudků.

Při objasňování příčin tragédie mohou policistům pomoci i svědci, kteří se na sjezdovce pohybovali a srážku viděli. Informace mohou policii volat na linku 158.

„Domnívám se, že úsek, kde k tragédii došlo, už lépe zabezpečit nelze. Na zúžení upozorňují značky, před horizontem, kde stará Televizní cesta protíná sjezdovku a je tam drobná terénní vlna, je také označení. Nic víc už dělat nemůžeme,“ řekl ředitel Sportovního areálu Ještěd Jan Svatoš.

Před úsekem nebylo varovné značení, tvrdil přítel lyžařky

Podobná tragická nehoda se na Ještědu stala také v únoru 2005. Jednatřicetiletá turistka z Prahy tehdy sjížděla sjezdovku, kterou protínala Televizní cesta a narazila do boku projíždějícího terénního auta.

Řídil je pracovník harrachovského areálu, který vezl kolegu na schůzku. Vjet do zákazu vjezdu mu tehdy telefonicky povolil vedoucí provozu areálu.

U soudu svědci vypověděli, že před nebezpečným úsekem nebylo varovné označení. „Nikdo nás neupozornil na to, že sjezdovku kříží silnice. Nebylo tam ani značení, aby lyžař zpomalil,“ řekl v březnu 2011 před libereckým soudem přítel lyžařky. Na sjezdovce jel v tragické chvíli hned za svou přítelkyní.

Řidiči hrozilo pětileté vězení, soudkyně jej ale zprostila viny. „Řidič měl právo na cestu vjet. Nehodu zavinil Sportovní areál Ještěd a řidič jí nemohl zabránit ani při nejvyšší míře opatrnosti,“ uvedla tehdy soudkyně Taťjana Bernátková.

Ještědský skiareál nakonec vyplatil za smrt lyžařky druhovi zemřelé ženy odškodné 240 tisíc ze své pojistky.

„Dnes je na tom místě tunel, k podobné nehodě už nemůže dojít. Jiné takové úseky už na Ještědu nejsou,“ řekl nyní ředitel ještědského areálu Svatoš. „Mám za to, že u nedělní tragédie dodržel pracovník horské služby všechno, co měl a víc udělat nemohl. Po sjezdovce musel jet,“ dodal Svatoš.