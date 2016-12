Horská dráha i mučírna. O tramvaji z Liberce do Jablonce vznikla kniha

Proseč výhybna

zelenej zavlažovací barel

co je tohle? montážní rampa?

skokanskej můstek pod tramvaj?

– je to podepřený tyčí

trčí to nad tratí

a je to tak krátký

že by se do toho dalo

najet jenom půlautem

ale přitom ani není jak

stojí to v louce

vrata se škleběj do nikam

už je to pryč

– co to bylo?