Akt s lyžařskými botami i fotografie. Umělci ztvárnili Jizerskou padesátku

Nad padesáti ročníky masového závodu se zamyslelo dvanáct umělců a stvořilo sérii maleb, kreseb, grafik, ale také soch či fotografií. Pod díly jsou podepsáni například architekt, výtvarník a herec David Vávra, malíř a pedagog Michal Rittstein nebo držitel ocenění Czech Press Photo Petr Wagenknecht.

„Když se jel poslední, padesátý ročník Padesátky, tak jsme přemýšleli, jak tomuto populárnímu závodu a celospolečenskému fenoménu vzdát hold. Pak se mi do ruky dostala zajímavá kniha Petr Volfa, který se zabývá díly autorů, jenž nějakým způsobem zpracovali téma sportu. Oslovil jsem ho a on mi doporučil základní desítku autorů,“ vzpomíná duchovní otec výstavy nazvané Skol!!! Marek Tesař.

Podle Tesaře všichni oslovení umělci na nabídku kývli a dokonce se sami ozývali další. „Dohromady jsme ta díla dávali asi tři čtvrtě roku. Pět z autorů se dokonce jelo podívat na poslední ročník závodu a někteří se ho i zúčastnili, jako třeba David Vávra, Alena Anderlová či Roman Franta,“ dodává Tesař.

Poměrně pravidelným účastníkem Jizerské padesátky je architekt a též člen souboru Divadla Sklep David Vávra. Ten poslal na výstavu sérii drobných kreseb.

„Padesátka je srdeční záležitost. Fascinuje mne její start a zástupy běžců, které čekají na povel. Zažil jsem to na vlastní kůži. Několikrát. A pokaždé je to jako poprvé, něco těžko popsatelného. Být součástí podivného obrovitého organismu, který se dává do pohybu ve vlnách a pak se různě natahuje, trhá a zase spojuje a někdy atomizuje,“ svěřuje se Vávra.

Své místo tady mají i černobílé fotografie

A vysvětluje, proč oproti ostatním výtvarníkům mají jeho díla menší formát. „Drobná kresba představuje v mém v životě, kdy běhám s domy s číslem na prsou, něco jako gel na občerstvovací stanici,“ odhaluje architekt.

I když drtivou část děl tvoří obrazy malované nejrůznější technikou, místo v Mánesu budou mít i černobílé fotografie Petra Wagenknechta. Ten zvěčnil Jizerskou padesátku v roce 2013 a za sérii snímků z Jizerských hor získal ocenění Czech Press Photo.

„Už dlouho mě do Jizerských hor něco táhlo: genius loci kraje, kde můj táta vyrůstal a běhal jako dítě na lyžích do školy, a kam já jezdil k babičce na prázdniny,“ vzpomíná Wagenknecht.

Před čtyřmi lety začal fotit už brzy ráno v Jablonci nad Nisou, odkud vyráží autobusy s lyžaři do Bedřichova. „Chtěl jsem zažít to samé jako ti blázni, kteří se sjíždí z celé republiky. Bylo určitě pod minus deseti a trochu jsem se obával o fototechniku, jestli ten mráz vydrží. Mám ale rád tyhle masovky,“ doplňuje fotograf.

„Vtipné byly přípravy a kontrasty, kdy Lukáš Bauer nadával, že má stopu moc u kraje, a naopak borec s vysokým startovním číslem se zabalil do igelitu, aby udržel teplotu, a neřekl ani slovo. Rozdíl v přístupu byl i v tom, že světová elita vyrazila po startu na plné pecky, kdežto lyžaři z páté či jiné vlny si nazouvali lyže až po startovním výstřelu a vůbec nekvaltovali. Bavil jsem se náramně.“

Výstava sice nejprve odstartuje v Praze, ale v době konání 51. ročníku Jizerské padesátky se přesune do Oblastní galerie v Liberci. „Už teď mohu prozradit, že jsme oslovili Jakuba Flejšara, což je trenér snowboardistky Evy Samkové a také skvělý sochař. Pro Liberec chystá speciální dílo, které bude vážit tunu,“ prozrazuje Marek Tesař.

Vystavená díla si lidé budou moci v Galerii Mánes prohlédnout od soboty do 17. září. Vstupné činí stokorunu. Účastníci chystané Jizerské padesátky budou mít vstup za polovinu.