Vzpomínka na výstavu vyhrála, stala se libereckým kulturním počinem roku

Akci společně uspořádaly Oblastní galerie a Severočeské muzeum.

„Představuje to velké ocenění kolegů v muzeu i galerii. Potvrdilo se tím to, co říkám už dlouho: lidé často berou muzeum a galerii jako nějaké soupeře, ale pro mě to naopak představuje skvělé spojení a ukázku dobře fungujícího partnerství. Takovouhle spolupráci bych si představoval i do budoucna,“ raduje se ředitel Severočeského muzea Jiří Křížek.

Radost neskrývá ani ředitel Oblastní galerie Jan Randáček. „Mám radost zejména z nominací, protože krom výstavy se v nich objevila i kniha, kterou jsme k tomuto tématu uchystali,“ řekl.

S libereckým muzeum spolupracuje galerie na vícero projektech, například na populární Muzejní noci. „Máme připravený plán společných akcí, ale vzhledem k tomu, že teď bude muzeum kvůli rekonstrukci uzavřené, musíme jej načas odsunout,“ dodal Randáček.

Úspěch slaví divadlo, kroje i kameny zmizelých

Na druhém místě ankety se umístila inscenace Naivního divadla Liberec Čechy leží u moře, třetí místo společně získaly výstava krojů Lužických Srbů v Krajské vědecké knihovně a osazení 19 Stolpersteinů neboli kamenů zmizelých – pomníčků na bývalé židovské obyvatele Liberce, kteří se stali oběťmi nacistických zvěrstev za druhé světové války.

Pořadatelé vítězných počinů převzali v liberecké obřadní síni symbolické šeky. Za první místo byl šek v hodnotě dvacet, za druhé deset a za obě třetí dvakrát po pěti tisících korun.

Město Liberec uspořádalo soutěž o kulturní počin poprvé v historii, sešla se v ní nakonec bezmála dvacítka různorodých projektů od koncertů přes výstavy, divadelní inscenace, tištěné publikace, opravy památek až po drobné nebo větší expozice.

Město chystá druhý ročník

Komise nejprve vybrala deset nejlepších počinů, posléze mezi nimi rozhodovala o jednotlivém pořadí. „O vítězství na jedné straně soupeřila německo-česká výstava, která byla zcela mimořádným projektem, na straně druhé představení Naivního divadla, které už předtím obdrželo Cenu Divadelních novin v kategorii tvůrčí počin sezony v oblasti loutkového a výtvarného divadla. A když k tomu připočítáme třeba kameny zmizelých, které výrazně přesahují oblast kultury, pak je patrné, že rozhodování komise bylo velmi těžké,“ vysvětlil Ivan Langr.

Souběžně s oznámením výsledků za loňský rok vyhlásilo město nový, druhý ročník soutěže o nejlepší kulturní počin. Své návrhy mohou zájemci posílat až do 5. ledna 2018. Formulář je k dispozici online přímo na webových stránkách města.