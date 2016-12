Třicet kliků, běh na kilometr. Adepti na policisty dřou i v mrazech

Zima krutě řeže do nosu a zalézá pod nehty. Na atletickém oválu v liberecké Jeronýmově ulici ze sebe ale právě sedm mladých lidí mačká poslední zbytky sil, aby se jim podařilo změnit život.

Zarytě běhají a klikují, protože jim právě absolvované fyzické testy mohou otevřít dveře ke státní policii. Psychickými, na kterých pohoří zhruba 60 procent zájemců o policejní práci, už prošli.

„Nejtěžší byl asi ten kilometr, byla na to strašná zima. Ale s časem 4:47 jsem se vešla do limitu,“ raduje se jednadvacetiletá Kristýna Lexová. Kdyby uběhla kilometr za 5:15, dostala by pouhé čtyři body. Delší čas by už znamenal neúspěch.

Ženy jsou v psychotestech vyrovnané mužům

Pokud ale uchazeč jednou disciplínou projde jen těsně, v další musí výrazně zabrat. U kliků, běhu na kilometr, člunkového běhu na 4 krát deset metrů a celomotorického testu musí získat 36 bodů.

„Mnoho účastníků neuspěje, často to ale zkouší znovu za rok, až natrénují. Obecně platí, že ženy jsou v psychotestech vyrovnané mužům, ve fyzický testech ale prochází mnohem méně žen,“ řekl Miroslav Lelek, vedoucí personálního odboru krajského ředitelství policie.

Kristýně Lexové jako hokejové útočnici není sport cizí. Jak ale říká, poslední tři měsíce dennodenně tvrdě trénovala, aby nepohořela.

„Hodně jsem se zlepšila. Nakonec pro mě byly nejlehčí kliky. Udělala jsem jich třicet jedna,“ raduje se dívka, která kvůli vidině práce u policie opustila místo v Praze a vrátila se do Liberce.

„Už na základní škole jsem si přála být u policie. Je to pro mě akční a zajímavé. Láká mě kriminálka,“ zamýšlí se Kristýna, které se právě její sen začíná zhmotňovat: „Chybí mi už jen zdravotní prohlídka po Novém roce. Jestli projdu, můžu nastoupit.“

„Pokud se člověk připravuje, není to extrémně náročné, dá se to zvládnout. Taky jsem ale trénoval. Kdybych jen tak vstal ze židle, asi bych neprošel,“ zhodnotil zase obtížnost fyzických testů Miroslav Jánský.

Také jemu je jednadvacet let a vystudoval střední ekonomickou školu. Raději ale bude nosit pistoli a dělat akčnější práci, než je vysedávání v kanceláři. „Těším se a jsem zvědavý. Je to zaměstnání, které má myslím pro lidi smysl, není to jen kvůli penězům,“ nepochybuje Miroslav Jánský, že k policii nastoupí.

Nábor každou středu

Policie od léta každou středu pořádala nábor v Kavárně Pošta. Poslední proběhl v tomto týdnu. „Od začátku roku jsme zaevidovali 197 vážných zájemců. Z nich jsme do konce listopadu při psychologickém vyšetření otestovali 168 uchazečů. Z toho bylo 119 mužů a 78 žen. Úspěšných bylo 75 lidí. Z nich jsme přijali 49,“ řekl Lelek.

V Libereckém kraji je nyní 1316 policistů. Do plných stavů jich k prvnímu prosinci chybělo 22. Zatím se chybějící policisty nedaří nabrat.

Nástupní plat je u policie 18 560 korun. Po absolvování roční přípravy dostane nový policista podle svého zařazení od 22 do 23 tisíc korun. Součástí služebního příjmu je i zvláštní příplatek, který je v Libereckém kraji v rozmezí 3,8 až 4,7 tisíc korun. A také osobní ohodnocení nebo příplatek za vedení. Ekonomické vyhlídky motivují spíš mladší lidi.

„Nejčastěji mají zájem o práci u policie lidé do pětadvaceti let. Těch je tak osmdesát procent. Je pravda, že mají perspektivu celoživotního vzdělávání. Nástupní plat pro pětačtyřicetiletého člověka už není tak zajímavý,“ dodal Lelek.