Pes zavalený v noře už není naživu, myslí si záchranáři

„Myslím si, že už není naživu. Byla jsem tam už v pondělí a bylo tam hrobové ticho,“ myslí si předsedkyně Ligy na ochranu zvířat České republiky Dagmar Kubištová. Podle ní je teď důležité, aby se psa z nory nesnažil nikdo vyprostit vlastnoručně.

„Podnikat další kroky by mohlo skončit akorát ještě větší tragédií. Četla jsem, že to někteří lidé chtějí rozvrtat nebo tam snad poslat dítě. Ať to někdo proboha zastaví! To už by se rovnalo sebevraždě,“ říká Kubištová.

Další snaha o vyproštění psa je zbytečná i podle starosty Vyskeře Jana Kozáka. „Jediná možnost je, aby ten humbuk, který kolem toho je, utichl a pes, který už se neozývá, odpočíval v pokoji,“ soudí starosta. „Je nám to hrozně líto. Mrzí nás, že to neskončilo happy endem, ale veškeré možnosti na záchranu byly vyčerpány,“ dodává.

Jako lichá se ukázala i domněnka, že pes se v nestřeženém okamžiku prohrabal hned po odvalení kamene hasiči. Podobný pes totiž minulou sobotu skončil v útulku v Lučanech nad Nisou.

„Byl stejné rasy, pohlaví a odhadovaného věku. Měl i tetování v uchu,“ popisuje Kubištová, která je zároveň šéfkou lučanského útulku. Po šesti dnech se však o psa přihlásili jeho majitelé. „Byla to moje poslední naděje,“ zakončuje Kubištová.