Jizerskými horami se prohnalo přes tři sta psů. Závodili ve spřeženích

Malebná obec se pro tento čas stala místem s patrně nejvyšším výskytem psí populace v zemi.

„Celkem jelo necelých devadesát spřežení. Pokud uvážíme, že každé spřežení tvoří jeden člověk a v průměru čtyři až pět psů, činí to dohromady přes tři sta psů,“ uvedl za pořadatele Petr Růžička.

Kategorie jsou různé. „Jezdí sólo lyžaři s jedním nebo dvěma psy a pak už jsou spřežení, která se liší počtem psů - od dvou až do dvanácti a více,“ popsal organizátor.

Zásadský mid se letos konal popáté. „Tohle je tedy sice pátý ročník, ale odježděné máme pouze dva – první dva ročníky jsme měli organizační problémy kvůli sněhu,“ řekl Růžička. „Letošní ročník se vydařil hlavně díky zimě, která nám dopřála dostatek sněhu. Díky tomu, že se jedná o mistrovství republiky, tady máme špičku mezi jezdci. Dorazili i závodníci z Polska a Slovenska, takže jde o mezinárodní závod.“

A zájem o zásadské psí klání stoupá. „O minulých závodech, kdy ještě nešlo o mistrovství republiky, se zúčastnilo třicet pět závodníků, nyní přišel výrazný nárůst,“ přiznal pořadatel.

Je na co se koukat

Zajezdí si někdy se psy i on sám? „Já ne. Ale hlavní technický ředitel závodu je Aleš Pícl, který je sám bývalým aktivním musherem a dodnes psy má. To je výborné, protože se s mushery velice dobře zná, takže dokáže dobře okomentovat jednotlivé starty a popsat závody, díky čemuž se lidé mohou nejen koukat na psy, ale dozvědí se mnoho zajímavého,“ odvětil Růžička.



A že je na co se koukat - po sněhobílých pláních sviští saně a psi ženou, až jim jazyky vyplazené létají ze strany na stranu.

Když jízdy skončí a den se nachýlí ke konci, je nutné mezi svými vše důkladně probrat. „Musheři si po závodech rádi posedí. Včera tady ještě dlouho do noci probíhaly diskuse, v nichž se rozebíraly jednotlivé výkony závodníků,“ prozradil Růžička. „Musím ale psy i jejich pány pochválit: večer jsou psi v kotcích a od desáté večerní do šesté ranní je tu klid, jsou dobře vychovaní. Nervóznější jsou, jen když čekají na jídlo nebo mají před závodem. Je vidět, že je to pro ně droga a adrenalin.“

Ze středočeských Votic dorazil do Zásady se svými psy i Roman Kronus. Závodili ve sprintu. „Máme starší pejsky, tak jezdíme spíš pro zábavu,“ usmál se. „Mimochodem, psi mohou běhat jen na podzim a v zimě a to jsou zrovna nejkratší dny. Takže devadesát procent času trávíte v lese s čelovkou a světlo si užijete akorát o víkendu, jako třeba teď.“