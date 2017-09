Zájemců o zbraně přibývá. Potřebné dokumenty nově vyřídí i v Jablonci

Pracoviště oficiálně otevřelo v pondělí. Policie předpokládá, že bude sloužit pro téměř 2500 držitelů zbrojních průkazů, které na Jablonecku evidují.

„V tomto regionu máme bezmála šest tisíc zbraní, dvacet pět zbrojních licencí, což je třeba u městské policie, dále dvanáct střelnic a sedm držitelů bezpečnostního materiálu,“ vypočítala Dagmar Fialová, vedoucí Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál krajské policie.

Na pracovišti, kde budou tři policisté a jeden civilní zaměstnanec, lidé vyřídí jakoukoliv agendu související se zbrojními průkazy a zákonem o zbraních.

„Počet držitelů zbrojních průkazů se neustále zvyšuje. V celém kraji je přes jedenáct tisíc držitelů zbrojních průkazů a více než třicet tisíc zbraní. Jsou držitelé, kteří vlastní i dvacet zbraní, ale i tací, jenž sice mají zbrojní průkaz, ale zbraň nevlastní žádnou. Těch je ale pomálu,“ dodala Fialová.

Zájem může souviset s migrační krizí

Pavel Bartoš, náměstek krajského policejního ředitele, naznačil, že rostoucí zájem lidí o zbraně může souviset s migrační krizí. „Jistá souvislost tam může být,“ uvedl.

Policie sice neposkytla aktuální čísla, ale z loňských statistik vyplývá, že počet vydaných zbrojních průkazů roste ve všech krajích Česka, největší nárůst oproti roku 2015 ovšem zaznamenali policisté v Libereckém kraji.

V prvním pololetí roku 2015 policie evidovala 240 přihlášek o vydání zbrojního průkazu. Za první pololetí roku 2016 jich bylo o 352 více než za stejné období loni. Tedy 592.

Podle policistů lidé nejčastěji vlastní zbraně v kategorii B a C. „Většinou jde o samonabíjecí zbraně a pak kulovnice a brokovnice,“ vysvětlila Fialová. Bartoš dodal, že velkou část držitelů zbraní tvoří myslivci.

„Myslivost je takovou českou dominantou. A je to i jeden z důvodů, proč zde toto pracoviště znovu je. Převážně to jsou starší pánové, kteří mají myslivost jako hobby a špatně se jim dojíždí někam do Liberce či Semil,“ doplnil Bartoš.

Kromě pracoviště pro zbraně a bezpečnostní materiál se do Jablonce vrátil také specializovaný sklad zbraní.

„Zde se ukládají zbraně, které pocházejí z trestné činnosti. Jsou zde ale i ty, o něž se vede dědické řízení, nebo které lidé donesli v rámci vyhlašovaných amnestií. Též tady zbraně testujeme, zda s nimi nebyl spáchán trestný čin,“ dodal Pavel Bartoš.