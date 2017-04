Zdrogovaný řidič ujížděl před policisty, s autem skončil na střeše

Muže chtěla policie zastavit ve středu večer v ulici Františkovská v Liberci. „Řidič vozidla Audi A3 ale nedbal pokynů policistů a naopak prudce zrychlil a začal před nimi ujíždět ve směru na silnici I. třídy č. 35 přes liberecký tunel na Prahu,“ řekla policejním mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Do pronásledování se později zapojily další dvě hlídky. „V místech stoupání do Jeřmanického kopce se policistům podařilo ujíždějící vozidlo předjet,“ přiblížila Šrýtrová.

Po nárazu do zábrany skončilo auto na střeše

Na to však řidič audi zareagoval prudkým bržděním. Při tomto manévru se vozidlo dostalo do smyku a vjelo do levého jízdního pruhu, kde se přetočilo do protisměru. Následně pravým zadním kolem narazilo do betonové zábrany a převrátilo se na střechu.

Řidič vyvázl z nehody bez zranění. Později se ukázalo, že měl zákaz řízení motorových vozidel a také pozitivní test na drogy.