Zeď na přehradě mohla ohrozit chodce, povodí upustilo vodu a opravilo ji

„Zeď se musela opravit, aby někoho před nadcházející sezónou nezranila,“ vysvětlil hrázný přehrady Harcov Martin Vrchovský.

Přeskládat se muselo asi deset metrů zdi. Základ zdi bylo zapotřebí opřít o dno. Kvůli tomu klesla hladina o sto třicet centimetrů. „Vodu jsme už dopustili a zase jsme na provozní hladině,“ přiblížil hrázný.

S opravou počítali až později

S opravou zdi se počítalo až při generální opravě. Loni Povodí Labe rekonstrukci plánovalo na roky 2018 až 2019. „Předpokládáme, že termín platí, bude záviset na získání příslušných povolení,“ zmínil Ladislav Merta, vedoucí z kanceláře generálního ředitele Povodí Labe.

Během opravy se přehrada zcela vypustí, aby se mohla vyčistit. Povodí Labe počítá s tím, že se z přehradní nádrže odtěží zhruba 20 tisíc metrů krychlových bahna.

„Stavebními úpravami projde celá hráz, včetně podloží, výpustí, kaskád, odtokového koryta i samotné nádrže,“ řekla před časem mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.

Náhon možná zpřístupní

Až oprava vypukne, omezí stavbaři přístup na korunu hráze. Rekonstrukcí má projít i pravobřežní zeď. Po této straně vede promenádní cesta. Povodí Labe už v minulosti uvedlo, že omezení návštěvníků přehrady bude řešit s městem.

To bude zároveň řešit, co s nefungujícím náhonem zbudovaným pro potřeby Liebiegovy textilní továrny. Náhon vede pod cestou kolem pravobřežní zdi přehrady a je zanesen sedimenty.

„Udělat se to musí, nedá se to oddalovat, aby se nepropadával. Práce budeme koordinovat s Povodím Labe. Patrně nějakou část jako vzpomínku na dobovou architekturu zachováme a třeba i zpřístupníme, zbytek pravděpodobně zasypeme,“ zmínil liberecký primátor Tibor Batthyány.

Od loňska mohou koupající se lidé sestupovat do vody po novém kovovém schodišti. Nahradily staré žulové schody, které byly v havarijním stavu. V prostoru pláže přibyly workoutové prvky na cvičení. I tak lidé město kritizují za to, že zvelebování přehrady postupuje pomalu. Poukazují například na to, že se nic nedělá s bahnitou cestou.

Město ale tvrdí, že přehradu nezanedbává. Podle primátora se mimo jiné hledá způsob, jak vyčistit vodu v nádrži. Do Harcovského potoka totiž tečou nelegálně splašky z některých domů. „Jednou z cest je získání dotací na výstavbu lokálních čističek. Zvažujeme i projekt rozšíření kanalizační sítě v Harcově. Budeme jednat s SVS, zda by do toho šla,“ uvedl primátor.