Život v kraji příliš nezdraží, Liberec i Jablonec ušetří na teple

Téměř patnáct tisíc libereckých domácností ušetří v roce 2017 oproti letošku několik stovek. V krajském městě totiž klesne cena tepla. Zákazníci, kteří s Teplárnou Liberec podepsali pětiletou smlouvu, zaplatí napřesrok za gigajoul o 26 korun méně - namísto současných 699 nově 673 korun.

„Téměř čtyřprocentní snížení cen představuje pro každou domácnost roční úsporu skoro 700 korun,“ uvedl mluvčí liberecké teplárny Lukáš Jankovský.

Místopředsedkyně představenstva teplárny Jitka Holčáková dodala, že vliv na zlevnění má nižší cena zemního plynu. „A také domluvené snížení nájmů formou vložení majetku obou akcionářů,“ řekla Holčáková.

Liberečané, kteří využívají služeb Severočeské vodárenské společnosti, si však nadcházející rok připlatí za vodné a stočné. Nepůjde ale o žádné drastické navýšení ceny. Cenu firma zvýšila o 30 haléřů. V praxi to znamená, že za krychlový metr vody lidé v příštím roce zaplatí 98,30 korun.

Hůře na tom budou obyvatelé Frýdlantska. Tamní odběratelé, kteří platí vodné i stočné, uhradí v roce 2017 o pět korun více za metr krychlový než letos. Konkrétně jde o částku 102,97 korun.

Nejvýrazněji zlevní teplo v Jablonci

Za dodávky tepla a teplé vody nejvýrazněji ušetří v příštím roce obyvatelé Jablonce nad Nisou. Město totiž letos na podzim dokončilo úpravy teplárenské sítě za přibližně 232 milionů korun. Namísto obřích výtopen teď jablonecké domácnosti zásobují teplem menší plynové kotelny rozeseté po městě. Letos platili odběratelé na ně napojení 620 až 650 korun za gigajoul.

V roce 2017 budou platit dva základní tarify, a to podle toho, jak přesně je teplo do objektů distribuováno a v kterém místě je měřeno. „Jedná se o cenu 579 korun za gigajoul, respektive 564 korun. Obě ceny jsou včetně patnáctiprocentního DPH,“ sdělila mluvčí Jablonecké energetické Lenka Vrátná. „Máme ale i zákazníky, jimž díky dlouhodobým smlouvám klesla cena za gigajoul i pod hranici 500 korun,“ doplnil Miloš Vele, předseda představenstva Jablonecké energetické.

Za teplo sice Jablonečané zaplatí v blížícím se roce výrazně méně, ale zato se jim zvýší cena likvidace komunálního odpadu. Místní radnice ji zvyšuje po šesti letech.

V druhém největším městě v Libereckém kraji neplatí obyvatelé za odpad paušální poplatek, ale za popelnici. U nejčastěji používané stodvacetilitrové nádoby vyvážené každý týden zaplatí příští rok domácnost 2788 korun, což je o 205 korun více než letos. Náklady jí tak vzrostou zhruba o osm procent.

„Město letos dotuje odpadové hospodářství částkou cca deset milionů korun, před dvěma lety to bylo asi osm milionů. Pokud by nedošlo ke zvýšení cen pro občany, byl by podíl města v příštím roce třináct milionů. Musíme část té zátěže přesunout na občany, ale navýšení je minimální, jedna rodina v průměru zaplatí o 200 korun za rok více,“ okomentoval náměstek primátora Miloš Vele.

Českolipsko? Zdraží odpady, zlevní teplo

Odpad zdraží také na Českolipsku, konkrétně v Novém Boru. Po deseti letech přistoupila radnice k navýšení částky o 100 korun na konečných 600 korun.

K tomuto kroku zastupitelé přistoupili proto, aby se snížila suma, kterou za odpadové hospodářství musí město každý rok doplácet.

„Jen loni byly náklady za sběr a svoz 6,46 milionů korun, tedy o téměř milion a půl korun více než rok předtím. Na poplatcích jsme přitom vybrali ani ne dvě třetiny, zbytek musíme doplácet z rozpočtu města,“ vysvětlila místostarostka Nového Boru Stanislava Silná.

V blízké České Lípě budou na tom lidé lépe. Nejenže tady nezdraží odpady, ale příští rok budou mít místní levnější teplo. Českolipská teplárenská zlevní od Nového roku teplo a teplou vodu v České Lípě o 4,4 procenta a v nedaleké Dubé o pět procent. Domácnosti v České Lípě zaplatí v příštím roce za gigajoule zhruba 680 korun, o 32 korun méně než letos, průměrná domácnost by tak měla za rok na teple ušetřit kolem 850 korun. „V Dubé je cena ještě nižší, za gigajoule tamní domácnosti zaplatí příští rok 623 korun,“ uvedl mluvčí teplárenské společnosti Lukáš Jankovský.

Levnější teplo, dražší voda v Pojizeří

Levnější teplo bude také v Turnově. V období od září 2015 do srpna 2016 zaplatili místní 530 korun za gigajoul bez DPH. „Na základě předložené kalkulace jednatelem společnosti byla stanovena plánovaná kalkulace ceny tepelné energie na období 9/2016 - 8/2017 na částku 512 korun za gigajoul bez DPH. Po skončení období bude fakturační cena ještě upravena dle skutečných nákladů na plyn a elektřinu,“ řekla mluvčí turnovské radnice Anna Šupíková.

Na Semilsku se naopak zdraží vodné a stočné. Půjde o zdražení ve výši 3,24 procenta. Letos lidé platili za vodu 102 korun za metr krychlový, příští rok půjde o částku 105,3 korun.