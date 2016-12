Liberečtí hokejisté porazili Zlín i potřetí v sezoně

„Pečlivě jsme se připravovali na soupeře, který po změně trenéra předvádí dobrý a aktivní hokej. Kromě několika zbytečných vyloučených v závěru jsme byli trpěliví a nepustili jsme houževnatého protivníka k vyrovnání,“ řekl liberecký kouč Filip Pešán.

Zlín je oblíbeným soupeřem úřadujících mistrů republiky, porazili ho i ve třetím letošním utkání. Liberec nebyl v úvodní třetině lepším týmem, ale dokázal být efektivní a v 16. minutě šel do vedení, když Bartovič uklidil odražený puk do odkryté zlínské klece. Ve druhé části Bílí Tygři domácí tým jasně přestříleli, jenže gólu se nedočkali, i když šance Radivojeviče po něm volala. Vzrušující chvíle, které rozhodly utkání, přišly až v úvodu závěrečné třetiny.

A byla to opravdová smršť! Nejprve Okál ve vlastním oslabení využil kiksu v liberecké rozehrávce a srovnal na 1:1. Liberecký brankář Roman Will, který do té doby letos od Zlína nedostal ani gól, přišel o čisté konto s tímto soupeřem po dlouhých osmi třetinách. Jenže vzápětí byl vyloučen zlínský Kubiš a Liberec dokázal na úder Zlína už po 16 vteřinách ve dvojnásobné přesilovce odpovědět gólem Svačiny. Za necelou minutu Tygři po brance Bližňáka odskočili na rozdíl dvou gólů, a tím utkání definitivně zlomili.

Zlínu se sice ve 48. minutě podařilo snížit, víc už však nedokázal ani při závěrečné power-play.

Hokejisté Liberce se s kalendářním rokem 2016 rozloučí zítra před domácím publikem utkáním proti Olomouci.