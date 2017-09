Navigace pomůže řidičům v Liberci. Řekne, kde je náledí a kde zaparkují

Dosud takový navigační systém používá pouze Ředitelství silnic a dálnic na silnicích první třídy a na dálnicích. A Liberec se jím nechal inspirovat.

Na svůj nápad získala radnice i evropskou dotaci.

Unie přispěje na třináct proměnných značek, které budou řidiče varovat před náledím, námrazou nebo nebezpečím smyku. Cedule město umístí na vytipované úseky silnic, kde se v zimě nehody stávají nejčastěji.

„Určitě budou na Kunratické, na Husově ulici, na Sokolské, v Horním Hanychově či na Ještědské. Všude tam, kde máme dlouhodobě vytipováno, že se klimatické podmínky mění a dochází tam ke kolizím. Doufáme, že právě dopravních nehod by díky těmto informacím mohlo být méně,“ uvedl David Novotný, vedoucí odboru správy majetku libereckého magistrátu.

Statistiky totiž hovoří o tom, že na čtrnáct procent nehod, které se ve městě stanou během roku, má vliv právě zhoršené počasí. Aby se mohlo varování k řidičům dostat, musí jej nejdříve zachytit meteohláska. Těch bude po Liberci nově sedm.

„Jsou to čidla umístěná na semaforech. Ta zaznamenají, jaké jsou srážky, jakého druhu a jaký je vítr. Na vozovce pak bude senzor, který řekne, jestli je namrzlá nebo namrzat v nejbližších chvílích začne. Tuto informaci pak pošle do stávajícího dohledového centra města. Z něj pak půjde signál do značky, že má dát výstrahu nebezpečí smyku a námrazy v úseku třeba kilometr od každé cedule,“ vysvětlil vedoucí odboru.

Systém využije radnice i přes léto

Kromě samotných řidičů pomohou meteohlásky i dispečinku technických služeb. Jeho pracovníci tak uvidí, jaká je stávající teplota vozovky na konkrétním úseku, jestli tam jsou srážky a je potřeba poslat na místo zásahové vozidlo.

Systém vyjde na více než dvanáct a půl milionu korun. Unie na něj přispěje deseti a půl miliony a radnice jej pak využije i přes léto, například k informacím o uzavírkách.

Přes devět milionů korun bude stát město také nový navigační parkovací systém. I na něj ale získalo dotace, a to téměř osm milionů korun. Díky tomu může všechna parkoviště vybavit informačním značením, které řidičům řekne, kolik je volných míst.

„Současný stav je takový, že řidiči objedou i několik parkovišť, než naleznou volné místo, čímž samozřejmě ztrácejí čas a navíc zatěžují již tak frekventovanou dopravu v centru města. Informační a navigační systém jim umožní jet rovnou tam, kde je v danou chvíli volno,“ shrnul před časem Tomáš Kysela, náměstek libereckého primátora.

Cedulí bude dohromady 78 a řidiči na ně narazí na příjezdu do města ze všech směrů. Do systému bude zapojena i současná navigace velkých parkovacích domů Plaza, Forum, Babylon, ale třeba také iQLandie.

„V praxi to znamená, že pojedu například od Turnova. U Babylonu mi cedule ukáže, kolik je volných míst v dolním centru i v horním centru. A jakmile se přiblížím k jednotlivým parkovištím, už u nich bude konkrétní cedule, která mi oznámí, že třeba na parkovišti Košická je volných sedm míst,“ přiblížil Novotný. Oba systémy začnou podle něj fungovat v polovině příštího roku.