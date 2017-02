V liberecké zoo uhynul na ptačí chřipku chráněný pelikán

V zoologické zahradě teď s napětím čekají, zda neuhyne další pelikán. Mají ještě další tři pelikány skvrnozobé a deset kadeřavých.

„Nervózní budeme celý víkend. Uvidíme, zda nedojde ještě k dalšímu úhynu. Inkubační doba u ptačí chřipky je přibližně čtyři až sedm dní. Režim zatím měnit nebudeme. Pelikáni jsou v izolaci, nemohou se dostat k ostatním ptákům, platí zde zvláštní režim, je to personálně i logisticky uzavřený prostor, probíhá v něm pravidelná desinfekce,“ uvedl ředitel liberecké zoo David Nejedlo.

Zoologové nedávno preventivně přesunuli do vnitřních prostor kachny a labutě z místního jezírka.

Pelikáni byli původně s labutěmi v jedné karanténě mimo areál zoologické zahrady.

„De facto nastala situace, která se připouštěla. Tedy že další úhyny budou následovat,“ řekl krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta.

Pelikán uhynul na stejný virus jako labuť, tedy subtyp H5N5, který byl před časem zachycen v Německu. V Česku se objevil jen u uhynulých ptáků v liberecké zoo.

Podle Šebesty nebude zatím nutno přijímat nová opatření. „Všechna nutná se přijala už po úhynu labutě,“ dodal šéf veterinářů.

Jako u ostatních ohnisek je okolo zoo stanoveno tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo. Situaci budou veterináři v následujících dnech sledovat.

„Paniku nechceme, strach máme veliký“

V zoo teď nechtějí především panikařit. „My potřebujeme, aby hlavně nikdo nepanikařil, ale strach máme velký. Nechceme obětovat pelikány, je to nemoc a nemoci mají nějaký průběh. My jsme doufali, že se to u tohoto druhu neprokáže, ale stalo se. Šlo ale o dlouhodobě slabší kus, náchylnější k různým vlivům. Uvidíme, jaká bude situace po víkendu,“ dodal Nejedlo.

Virus ptačí chřipky byl v liberecké zoo prokázán nejprve u labutě, která uhynula minulý pátek v izolačním zařízení mimo areál zoo. Chovatelé utratili i zbývající čtyři labutě a čtyři husy, které izolaci společně obývaly.

V Libereckém kraji to je už třetí ohnisko choroby. První výskyt zaznamenali veterináři na konci ledna v malochovu v Kadeřavci, kde usmrtili šedesát opeřenců. Podruhé udeřila ptačí chřipka na okraji Liberce u drobného kachního chovu, kde jí padlo za oběť devět kusů.

Podle odborníků se může virus dostat do těla člověka kontaktem s infikovanými ptáky nebo jejich trusem. Očkování opeřenců proti ptačí chřipce sice existuje, podle Nejedla by ale v případě vzácných druhů nešlo použít.