VIDEO: Za mír, křikla radní Kocumová a skočila v plavkách do sněhu

„Za celosvětový mír!“ křikne na začátku záznamu Kocumová a jen v dvoudílných plavkách a ploutvích na nohou skočí šipku do závěje a začne plavat kraul a následně motýlka.

„Vzniklo to jako hec. První byl Stanislav Šťastný z Ekoparku a je to řetěz videí, která mají podpořit světový mír. Já si k tomu přidala výzvu proti globálnímu oteplování,“ zdůvodňuje svůj čin Kocumová.

Záznam její recese zhlédlo za několik dní 72 tisíc lidí, skoro patnáct set na něj zareagovalo a přes sto ho okomentovalo. Videozáznam vyvolal ale i diskuse, zda je taková prezentace hodná politika.

„Jsou daleko víc dehonestující věci, které lidi ve vlivných funkcích dělají. Pokud někoho pohoršuje to, že někdo dělá občas věci, které považuje za bláznovinu nebo recesi, tak mi ho je vlastně docela líto, protože tím se ochuzuje o důležitou část života. Samozřejmě ale nechci nikoho nutit, aby skákal do sněhu,“ myslí si Kocumová.

„Byl to čistě spontánní nápad, nemůžu si myslet, že bych tím zachránil světový mír, to bych byl utopista. Ale myslím, že se to chytlo a slouží to dobré věci,“ dodal autor myšlenky Stanislav Šťastný.

Voliče zaujmout může, míní reklamní expert. Více než čím jiným

Negativně na Kocumovou nepohlíží například ani bývalý prezident Rady pro reklamu a dlouholetý ředitel Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš:

„Neshledávám na této prezentaci nic pohoršlivého či komerčního. Nicméně soudím, že to nemá nic společného s bojem za mír. Je to trošku pošetilá prezentace političky, která má tělesně co ukázat, čímž se odlišuje od většiny konkurence. Kdyby se její konkurentky měly podrobit podobnému ‚boji za mír‘, pak by v Česku došlo pravděpodobně ke kampaním za práva mužů na lepší svět. Být občanem Liberce, tak ji volím a těšil bych se na její příští politický happening.“

Sama Kocumová přiznává, že ničím jiným se jí zatím na sociálních sítích tolik zaujmout nepodařilo.

„Když jsme v Liberci zakázali hazard nebo když jsem kandidovala na hejtmanku, neměla jsem ani zdaleka tolik reakcí,“ konstatovala.

Přesto věří, že svou recesistickou scénkou může lidem otevřít oči a vytrhnout je z každodenní rutiny.

V rámci výzvy nominovala ke stejnému činu i hejtmana Martina Půtu a libereckého primátora Tibora Batthyányho.

Půta: Plavat ve sněhu opravdu nebudu

„Spojení ‚za světový mír‘ mě nepřesvědčuje o tom, abych se k něčemu podobnému přidával. Stejně tak jsem se dřív nepoléval ledovou vodou s kostkami ledu z kyblíku. Tyhle masové akce nejsou pro mě. Plavat ve sněhu v ploutvích opravdu nebudu,“ odmítl Půta z hnutí Starostové (o polévání vodou v rámci kampaně pro výzkum choroby ALS jsme psali zde)

Skákat do sněhu se nechystá ani primátor Batthyány (dříve ANO). „Na takové věci nemám čas. Ostatně, jak se bude bojovat za mír až sleze sníh? A jak k tomu přijdou třeba v Praze, kde sníh nemají? Přijde mi to trochu diskriminační,“ dodal s humorem primátor.

Naopak připojil se a video „rozplavby“ zveřejnil jiný liberecký politik, Kamil Jan Svoboda z KDU-ČSL.