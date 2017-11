Aktivista sprostě nadával starostce, teď může mít bustu za peníze Semil

Do něj mohou sami občané navrhovat investiční akce, které si ve městě přejí. A Trojan navrhl stavbu své busty.

Teď o ní lidé spolu s deseti dalšími navrženými projekty hlasují. Pokud Trojan dostane nejvíc hlasů, radnice mu bustu musí postavit.

Starostka: Nenašli jsme důvod, proč žádost vyřadit

„Nenašli jsme v pravidlech důvod, na jehož základě bychom jeho žádost vyřadili,“ připouští semilská starostka Lena Mlejnková. Participativní rozpočet je část rozpočtu, o kterém rozhodují obyvatelé města.

Jedná se o jeden z prvků přímé demokracie, která umožňuje obyvatelům podílet se každý rok na rozvoji města a zušlechťování svého okolí. Má však to úskalí, že pokud někdo navrhne i něco zcela bláznivého a přesvědčí dostatek kamarádů, aby pro to hlasovali, může se žert stát realitou.

„Demokracie zafungovala a klidně se může stát, že jeho návrh zvítězí. Osobně mě to mrzí, protože pan Trojan je člověk, který našemu městu jen škodí a nic dobrého neudělal,“ dodává Mlejnková, které kdysi Tomáš Trojan na zastupitelstvu veřejně sprostě nadával.

Trojan se vydával za Jana Farského

Trojan už deset let kritizuje většinu kroků radnice. Patří mezi největší slovní exhibicionisty na zastupitelstvech, v minulosti neúspěšně kandidoval pod hlavičkou Nové reality v Semilech.

Proslavil se tím, když se v mailech vydával za tehdejšího starostu Jana Farského, aby tím prý odhalil chabé zabezpečení jeho účtu. Manipuloval některé webové ankety - opět aby údajně poukázal na jejich ovlivnitelnost. Vydával plagiát Semilských novin.

Naposledy na sebe upozornil během Dnů Pavla Tigrida, kdy o výrazném českém představiteli protikomunistického exilu prohlásil: „V době, kdy nás naháněli komančové, jsme každý rozhodně riskoval stokrát víc než nějaký Tigrid v pařížské kavárně.“

Na internetu mohlo hlasovat 60 lidí

K vítězství Trojanovy busty v anketě bude stačit poměrně málo hlasů. Do pondělí 6. listopadu se totiž hlasovalo na webu prostřednictvím služby MojeID, kdy je třeba totožnost člověka ověřit na validačním místě na pobočce Českomoravské stavební spořitelny na Riegrově náměstí. Již validovaný účet MojeID má v Semilech jen 60 lidí. Místostarosta Tomáš Sábl uznává, že do ankety se zatím zapojilo jen málo lidí.

„Takhle funguje demokracie. Stejným způsobem u nás loni dvacet čtyři lidí ze šesti tisíc lidí s hlasovacím právem rozhodlo o tom, že se má zateplit fasáda domu číslo 457 v Tyršově ulici, na níž je slavná komunistická mozaika doplněná citátem,“ posteskl si Sábl.

Obdobně mluví i exstarosta, současný radní a poslanec Jan Farský. „Že bude Trojanův návrh vybrán? Určitě se to může stát. A je to taková škola demokracie. Když se lidi přestanou o své okolí zajímat, můžou za ně rozhodovat jednotlivci. I to je dobrá lekce. Naposledy je to případ s mozaikou, uvidíme, jestli ta zkušenost povede k většímu zapojení občanů do rozhodování,“ doufá Farský.

Trojan: Ať se v tom radnice vykoupe

Sám Trojan zdůvodňuje návrh na zhotovení své busty jako způsob, jak poukázat na nečinnost radnice.

„Projekty na přání nikdo s nikým nekonzultuje, což už dlouho marně kritizuji. Můj návrh na bustu imaginární postavy Stínového Aktivisty je toho jasným důkazem. Ať se v tom radnice pořádně vykoupe, když ani neumí připravit, zpracovat a předložit lidem k hlasování smysluplné projekty,“ směje se.

Pokud jeho návrh zvítězí, bude trvat na jeho realizaci, prý jako pomníku radniční neschopnosti.

„Architektura není demokracie. Na návrhy, které někdo někam posílá, musí také někdo zareagovat a poskytnout vysvětlující informace. To se neděje a proto se v anketě mohou objevit i naprosto šílené nápady,“ vysvětluje Trojan.