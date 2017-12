Aktivista podal trestní oznámení na Drahoše. Straší ruskou rozvědkou, říká

V protokolu z policie, který Danys MF DNES poskytl, se aktivista odvolává na televizní pořad, v němž Drahoš pronesl obavu z toho, že prezidentské volby mohou být ovlivněny cizími rozvědkami. Mínil tím zejména ty ruské.

„Považuji to za šíření poplašné zprávy.“

„Tato skutečnost mne jako občana ČR a voliče uráží a jelikož pan Drahoš toto doposud neprokázal, považuji to za šíření poplašné zprávy,“ stojí ve vyjádření.

Jiří Drahoš skutečně v pořadu České televize naznačil, že cizí rozvědky působí na české volby.

Letos při návštěvě prezidenta v Prysku předal Danys Zemanovi jako dar ručně malovaný portrét.

„Jednoznačně se domnívám, že dojde a dochází k ovlivňování demokratičnosti našich voleb,“ konstatoval mimo jiné. Pavel Danys to pokládá za strašení voličů a neuznává, že jde jen o Drahošův názor. „Neříká to jen tak někdo, říká to možný budoucí prezident. Já to považuji za velmi nebezpečné zdůvodnění jeho možného nezvolení a tím i určitou formu nátlaku na občanskou společnost,“ argumentuje Danys.

Jiří Drahoš sdělil, že jej zatím policie ani nikdo další nekontaktoval. Za svým názorem o ovlivnění voleb si prý ale nadále stojí. „Každý člověk má v naší demokratické zemi právo podat trestní oznámení. V tomto případě ale považuji aktivity pana Pavla Danyse za účelovou diskreditaci,“ tvrdí Drahoš.

BIS: Nemáme informace, že by došlo k ovlivňování voleb

Platnost Drahošovy úvahy ovšem zatím nikdo další nepotvrdil. „V tuto chvíli nemáme žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé samozřejmě platí pro volby prezidentské,“ uvedl v České televizi mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Drahošově teorii se vysmál i současný prezident Miloš Zeman. „Považuji za urážku, když v případě parlamentních nebo prezidentských voleb někdo tvrdí, že občané mohou být ovlivnění imaginárními zahraničními službami. To znamená, že jsou nesvéprávní,“ ohradil se Zeman začátkem prosince během návštěvy jižní Moravy.

Podle něj se tímto způsobem snaží Drahoš na sebe upozornit. „Chová se jako Hillary Clintonová během prezidentské volby,“ konstatoval Zeman. „Bezpečnostní informační služba informace dementovala,“ dodal ještě.

Zeman přijel Danyse podpořit

Pavel Danys patřil v minulosti k nejhlasitějším kritikům novoborské radnice, ze svého aktivismu v posledních letech ubral a věnuje se spíše výtvarné činnosti. Přestože zatvrzele odmítá, že by byl stoupencem Miloše Zemana, v roce 2010 stál v čele novoborské buňky Strany práv občanů, tehdy ještě s přívěškem Zemanovci.

Současný prezident Zeman dokonce ještě jako důchodce z Vysočiny přijel Pavla Danyse podpořit do Nového Boru, když tam v roce 2010 eskaloval spor o památník zlynčovaným a zastřeleným Němcům. Zeman i Danys si tehdy notovali, že jde o pomník nacistům.

Náklonnost pak Pavel Danys Zemanovi oplatil loni, když pro Pražský hrad vytvořil uměleckou plastiku k výročí 700. let od narození Karla IV. Letos pak při návštěvě prezidenta v Prysku předal Zemanovi jako dar ručně malovaný portrét.

Danys však své spojenectví se Zemanem bagatelizuje. „Artefakt jsem daroval Pražskému hradu a žádnému prezidentovi, což zdůrazňuji. Ani nevím, zda ho prezident Zeman viděl. Na setkání prezidenta v Prysku jsem byl a předal jsem mu jeho portrét od kamaráda Waise, který byl v té době nemocen. To je celé,“ vysvětluje Pavel Danys.