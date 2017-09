Amfiteátr se změní na parkoviště, místo tu najde přes sto aut

Uleví tím hlavně ulicím v okolí, která často obsazují návštěvníci mířící do zoologické zahrady. Přestavba areálu vyjde na sedmadvacet milionů korun a město chce na projekt žádat o dotace. Pokud se spojí ta státní s evropskou, pak by její výše mohla dosáhnout až devadesáti procent.

Až 123 aut a 32 kol

„Žádost o dotaci chceme podat ještě letos. Pokud budeme úspěšní, pak bychom mohli příští rok začít stavět,“ upozornil náměstek primátora Tomáš Kysela. Namísto amfiteátru tak vyroste etážovité parkoviště pro celkem 123 osobních aut a dvaatřicet stání pro kola.

Parkovacích míst je v této lokalitě žalostně málo. Podle radních ale nebudou sloužit jen návštěvníkům zoo. Lidové sady si vybírají za start svých výletů i mnozí turisté, kteří míří do Jizerských hor.

Korytář: Auta by mohla stát podél cesty

Ne všichni politici ale s vybudováním parkoviště souhlasí. Jan Korytář, náměstek primátora nevidí jako šťastné, že vyroste právě na místě amfiteátru. Areál považuje za výjimečné místo a přál by si, aby do budoucna sloužilo pro kulturní akce, například pro letní kino.

„Ve hře je ještě řešení vybudovat parkovací místa podél přístupové cesty. Tam by jich mohlo být klidně osmdesát. Navíc by to nestálo tolik peněz,“ prohlásil náměstek. „Byla by škoda zničit nenávratně místo, k němuž má spousta Liberečanů vztah,“ dodal. Parkovišti bude muset ustoupit zděná budova, která sloužila v minulosti jako technické a provozní zázemí amfiteátru.

Areál byl vybudován v roce 1951 za čtvrt roku v rámci socialistických brigád. Rekonstrukcí pak prošel na začátku 80. let, kdy se jeho kapacita snížila na 15 tisíc míst.

Od posledního představení uplynulo více než 20 let. Pamětníci ale často vzpomínají například na rok 1966, kdy tu vystoupil francouzský rocker Johnny Hallyday. Po sérii výtržností tehdy skončil koncert policejním honem na vlasatou mládež. O několik let později tu diváky roztančily kapely Olympic, Lucie nebo Stromboli.